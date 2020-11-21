20 Yaş Altı Ebeveyn İle Dışarı Çıkabilir Mi? Ankara’da 20 Yaş Altına Sokağa Çıkma Yasağı Saatleri! Tedbir kararları kapsamında birçok işletme ve sosyalleşme alanı kapatıldı, bazı meslek gruplarının çalışma saatleri kısıtlandı ve sokağa çıkma yasağı getirildi. Tedbir kararları içinde en dikkat çekenlerden biri ise sokağa çıkma yasağı oldu. Yasak 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için ise daha sert şekilde uygulanıyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların hastalığı kapma riskinin yüksek olmasından dolayı sokağa çıkabilecekleri saatler diğer vatandaşlara göre daha kısıtlı.

Sokağa çıkma yasağından en çok etkilenen 20 yaş altı kişiler ise yasağın ayrıntılarını araştırmaya devam ediyor. Vatandaşlar hangi saatlerde sokağa çıkabileceklerini, veli ile yasak olan saatlerde dışarı çıkmanın mümkün olup olmadığını ya da çalışan kişilerin yasak olan saatlerde nasıl dışarı çıkacağını merak ediyor.



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