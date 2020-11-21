Koronavirüs Hakkında Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Görenlerin Kanı Dondu! Uzmanlar Kesinlikle Dikkat Edin Diyor! Koronavirüs salgını ile ilgili çalışmalar hızla devam ederken İngiltereli uzmanlardan şoke edici iddialar gündeme geldi. Yapılan araştırmalar sonucu virüsün bulaşmasından sonra karantina dönemlerinde olan kişilerin, çevresine olan büyük tehditler dikkatleri üzerine çekti. Virüsün bulaşmasından birkaç gün sonra belirti göstermesi ve tespit edildiği zaman karantinaya alınması bu zamana kadar uygulanan bir çizelgeydi.

Ancak virüsün zaman içerisinde çoğalmaların meydana geldiği gözlemlendi. Yeni tip Koronavirüs kişiye bulaşmasından sonra 9 gün içerisinde farklı çoğalmaların meydana geldiği saptandı. Adeta insan içerisinde üreyen virüs, yapılan araştırmalar sonucunda dikkatlerden kaçmadı. Karantinadan sonra kişinin halen aktif bir şekilde taşıyıcı olması çevresine büyük tehdit olarak gözlemlendi. Bu yüzden virüsün gün geçtikçe artması ve azalmaların yaşanmama sebebi bu araştırmalar sayesinde gün yüzüne çıktı.



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