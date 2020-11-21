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- 21 Kas 2020 - 17:01 G: 21 Kas 2020 - 17:20

Masterchef 2020 Final Yapıyor! Masterchef 2020 Finalinin Ne Zaman, Nerede Yapılacağı Belli Oldu! Herkes Şaştı Kaldı; İşte O Tarih...

Masterchef Türkiye 2020; bugüne kadar Türkiye değil, Dünya genelinde ilk kez görülen büyük bir şokla yayın hayatına devam etti. Çünkü ilk 16 kişinin belli olmadan önce tek tek açıklanmasıyla, finale az bir zaman kala bugün dahi elenecek isimlerin önceden açıklanması ortalığı yıktı geçti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Masterchef 2020 Final Yapıyor! Masterchef 2020 Finalinin Ne Zaman, Nerede Yapılacağı Belli Oldu! Herkes Şaştı Kaldı; İşte O Tarih... Masterchef’te kimilerinin iddialarına göre bilgi sızdırma durumu var, kimilerinin iddialarına göre ise ifşa adıyla yayınlanan haberler ve bu haberlerin kaynakları tamamen tahmin ürünü haber yapıyor. Fakat söylentileri neredeyse tamamı gerçek çıkıyor. TV8 kanadının da çıkan iddialarla ilgili sessiz kalması, ifşa olayları olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Tüm bunlar bir yana, ifşa şoklarının gündeme gelmesinin sonrasında, final için harekete de geçildi. 2020 yılını bitirmeye kısa bir zaman kala Masterchef’te final tarihi ve finalin nasıl olacağı belli oldu. Öncelikli olarak Masterchef 2020’nin finaline çok kısa zaman kaldığını ve bu kısa zamana çok fazla sahne sığdırılması gerektiğini bildirmek istiyoruz. Bundan dolayı, artık bugün itibarıyla ekranlara gelecek olan her Masterchef sahnesinin büyük bir değeri olduğunun da altını çiziyoruz.

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21 Kas 2020 - 17:01 - Masterchef Türkiye 2020

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