Uyanış Büyük Selçuklu Dizisindeki Sencer Karakterinden Şok Edici Açıklama! Öyle Şeyler Dedi Ki Görenlerin Başı Döndü!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi her Pazartesi 20.00'de TRT1'de sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. TRT1 ekranlarında izlenme rekoru kıran ve izleyici tarafından sevilen dizinin her bölümü büyük bir merakla bekleniyor. Kadrosunda Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Mehmet Özgür, Sevda Erginci ve Görkan Uygun gibi birçok oyuncu, performansları ve başarılarıyla diziyi zirveye taşımaya devam ediyor.
Uyanış Büyük Selçuklu Dizisindeki Sencer Karakterinden Şok Edici Açıklama! Öyle Şeyler Dedi Ki Görenlerin Başı Döndü! TRT1 ekranlarının sevilen dizisi olan Uyanış Büyük Selçuklu'nun henüz yayınlanmayan 9. bölümü öncesinde herkesin dikkatini çekecek açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalar Uyanış Büyük Selçuklu sevenlerinin dikkatini çekti. Yapılan açıklamanın ardından diziyi seven izleyiciler açıklamayı merak etti. Açıklamayla ilgili o detaylar...
Türkiye'nin uzun yıllar boyu süren savaşlarının yer aldığı sahneler izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Yayını yapılan 8. bölümde yer alan sahneler ise izleyici kitlesinin hayranlığını daha çok arttırdı. 8. bölümün son sahnesinde Sevda Erginci'nin hayat verdiği Turna Hatun, uğradığı saldırıdan dolayı ağır yaralandı. Bu sahne karşısında izleyenler yeni bölümde neler olacağını daha çok merak ederek dizinin yen bölümü için gün saymaya başladı.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
21 Kas 2020 - 17:14 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.