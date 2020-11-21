Masterchef Somer Şef, Esra’ya Öyle Sözler Söyledi ki, Herkes Dondu Kaldı! Somer Şef’den Hiç Beklenmiyordu, Meğer Aile Olarak Görüyormuş! “Kuzum...” TV8’de ekran karşısına çıkan MasterChef sevenlerini ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Her bölümde eşsiz lezzetlerle seyirci karşısına çıkan yarışma programı, yayınlandığı günden bugüne kadar oldukça tuttu. Yayınlanan programın jürileri arasında Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanne yer alıyor. MasterChef Türkiye'nin 15 Kasım pazar günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı, yarışmacıları büyük bir rekabete sürüklemişti.

MasterChef Türkiye'nin 15 Kasım pazar günü yayınlanan 100. bölümünde hem seyircinin hem de yarışmacıların heyecanı doruklara çıkmıştı. Yarışmaya veda eden isim sevenlerine büyük bir hüsran yaşattı. Gözyaşlarına hakim olamayan ve yarışmadan ayrılan o isime MasterChef jürisi olan Somer Şef, sosyal medya hesabında duygulu bir veda mesajında bulundu.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>