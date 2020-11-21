E-Devletten Elektrik Aboneliği Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara Elektrik Aboneliği Başvurusu

E-Devletten Elektrik Aboneliği Başvurusu Nasıl Yapılır? E devletten Ticaret Bakanlığı’nın ilerlettiği proje ile elektrik aboneliği başvurusu kolaylıkla yapılabilir. E- devletten elektrik aboneliği için aşağıdaki şu adımlar izlenmelidir.

E-Devletten Elektrik Aboneliği Başvurusu >>> TIKLAYINIZ

1. İlk olarak https://giris.turkiye.gov.tr adresine girilerek burada T.C. kimlik numarası ve e- devlet şifresi girilir.

2. Gelen sayfanın üst köşesindeki aramalar çubuğuna yaşadığınız bölgenin elektrik şirketinin adını yazarak tıklanır. Buradan “Bireysel Abonelik Başvurusu” seçilir.

3. Daha önce başvurmadıysanız “Başvurunuz bunmamaktadır. Başvuruda bulunmak için Yeni Başvuru düğmesine basın.” yazmaktadır. “Yeni başvuru” sağ köşede yer alır.

4. Daha sonra karşınıza 8 aşamalı işlem çıkar. Bu aşamalar “Sorgulama yöntemi, tesisat bilgileri, tarife seçimi, poliçe ve mülkiyet bilgileri, sözleşme gönderim ve iletişim bilgileri, ön izleme, işlem sonucu” doğru ve eksiksiz doldurulmalıdır.

5. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra e devlet üzerinden başvuru yapılmış olur.

Bu işlem e-devletin internet sitesinden olduğu gibi mobil uygulama üzerinden de yapılabilir. Öncelikle telefonunuza e devlet mobil uygulaması yüklenmelidir. Yükleme işleminden sonra T.C. kimlik numarası ve e- devlet şifresi girilir. Sağ üst köşedeki büyütece basılır ve bu aşamadan sonra yukarıdaki aşamalar adım adım uygulanmalıdır.

Hangi Elektrik Şirketleri Vardır?

E-devlet üzerinde Türkiye’nin 81 ilinde bulunan 21 elektrik şirketi vardır. Yaşadığınız şehrin kullandığı elektrik firmasını e-devletin internet adresinden girip, şehrinizi seçerek bulabilirsiniz.

Elektrik Ödemesi Yapılır Mı?

E -devlet üzerinden elektrik ödemesi yapılır. Elektrik aboneliği olan herkes e-devlet üzerinden ödeme yapabilir. Öncelikle mobil uygulamadan ya da internet adresinden, yaşadığınız şehrin bağlı olduğu elektrik şirketinin adı aramalara yazılır. Daha sonra “Ödeme Bilgileri” seçeneğinden ödenecek tutar hakkında bilgi alınabilir ve ödeme yapılabilir.

Borç Bilgisi Öğrenilir Mi?

E devlet’e girerek elektrik aboneliği olan herkes borç bilgisini öğrenebilir. Yapılması gerekenler çok basittir. E-devletin internet adresine girerek buradaki arama çubuğuna yaşadığı şehrin elektrik şirketinin adını yazmalıdır. Karşınıza bir liste açılır.

Burada “Borç bilgileri sorgulama” seçeneğine tıklamalıdır. Böylece ne kadar borç olduğu öğrenilir. İnternet adresi dışında e-devlet mobil uygulamasından da yapılabilir. Mobil uygulamaya girerek aynı şekilde arama yaptırılır. Böylece mobil üzerinden de kolayca bilgiye erişilir.

Ödeme Yapılabilir Mi?

E-devletten elektrik faturası borcu ödenebilir. Öncelikle e-devletin sayfasında arama çubuğuna yaşanılan şehrin elektrik dağıtım şirketi yazılır. “Borç bilgisi” ya da “Ödeme Bilgisi” yazılı olan seçeneğe tıklanır. Buradan ödeme bilgileri çıkar ve ödeme yapılabilir.

Fesih İşlemi Yapılabilir Mi?

E- devletten elektrik aboneliği yapılabildiği gibi elektrik fesih işlemi de yapılabilir. Aşamaları şu şekildedir;

1. E-devletin internet adresine girilir. Burada T.C. kimlik numarası ve e devlet şifresi yazılır.

2. Üstte yer alan arama kutucuğuna yaşanılan bölgedeki kullanılan elektrik şirketinin adı yazılır. Gelen seçeneklerde “Bireysel Abonelik Fesih Başvurusu” seçeneğine tıklanır.

3. Güvenlik amacıyla kimlik doğrulama yapılması istenir. “E-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik numarası ve banka” seçeneklerinden biri seçilerek sisteme giriş yapılır.

4. Yeni başvuru seçeneğine tıklanarak buradaki abonelikler listelenir. İptali istenen abonelik seçilir.

5. İptali istenen abonelik için fesih seçeneğine tıklanarak kapatma işlemi yapılmış olur.

Bu Sistemin Amacı Nedir?

E -devletten elektrik aboneliği yapılmasının amaçları vardır. Bunlar teknolojinin getirdiği imkanlar ile daha hızlı ve daha kolay bir şekilde elektrik aboneliğini sağlamaktır. Ayrıca ödeme yapılabilmesi, iptal edilebilmesi gibi seçenekler de sayesinde müşterilerin tüketici hizmet merkezlerine gitmesine gerek kalmaz ve bu işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilir. Diğer bir amaçta kullanımı artırmak ve elektrik şirketi çalışanlarını iş yükünü azaltmaktır.