Turkcell İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Turkcell is İlanları Ankara ve Turkcell İş Başvurusu 2021

Turkcell İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Turkcell ailesine katılmak için iş başvurusunu, iş başvuru sitelerinden takip ederek ya da Turkcell internet sitesinden başvurarak yapılabilir.

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İş başvurusunu Turkcell’e ait siteden yapabilmek için adımlar şu şekildedir;

Öncelikle www.turkcell.com.tr adresine girilmelidir.

Belirtilen adrese girdikten sonra sayfanın en aşağısına inilmelidir. Orada sol alt köşede “Hakkımız” başlığı altında “İnsan Kaynakları” yazılan yere basılmalıdır.

Turkcell kariyerim başlığı altında sayfa açılır. Burada “Kariyer Fırsatları” seçeneğine tıklayınca açık olan pozisyonlar listelenir.

İstenilen pozisyonun üzerine tıklanınca yeni bir sayfa açılmaktadır. Burada üzerine tıklanan pozisyon hakkında kısa bir bilgi verilmiştir. Bunun yanında “Başvur” seçeneğine basılır.

“Başvur” seçeneğine basıldıktan sonra o pozisyon hakkında daha detaylı bir şekilde aranan kriterler ve görevin sorumlulukları hakkında yazı çıkar. Bu kriterleri karşılayan herkes başvuru yapabilme hakkına sahiptir.

Buradaki kriterleri okuduktan sonra “Başvur” seçeneğine basılınca Turkcell kariyerim sayfasına üyelik girişi yapılmalıdır. Hesabı olmayanlar kendileri hesap açabilir. Hesap açılırken bilgiler eksiksiz ve doğru şekilde doldurulmalıdır.

Turkcell İş Başvurusu 2021 Süreç Nasıl İşler?

Başvuru süreci şu şekilde işler.

Turkcell’e iş başvurusu yapıldıktan sonra aday konumunda olursunuz. Aday olan herkes artık Turkcell avantajlarından faydalanabilir.

Turkcell, adaylar için online olarak iş görüşmesine hazırlar.

Görüşme öncesi adaylara “Turkcell Akademi Eğitimleri” yollanır. Buradan adaylar görüşmeye hazırlanır.

Görüşme öncesinde “Kişilik Envanteri” adaya yollanır. Bununla beraber aday güçlü yönlerini görebilir.

Ayrıca adaylar iş görüşmesine araçlarıyla gelirse diye Turkcell tarafından otopark ayarlanmıştır.

Yüz yüze görüşmeden sonra adaylara hediye setleri de verilir. Ayrıca görüşmeden sonra adaylara anketler yollanır. Bu anketlerde görüşlerinizi ve yorumlarınızı yazabilirsiniz.

Bundan sonraki süreci “Kariyer Portalı” üzerinden takip edebilirsiniz.

Adayın değerlendirmesi olumlu sonuçlanırsa Turkcell tarafından teklif götürülür. Aday bu teklifi kabul ederse, hiçbir şekilde evrak toplamayla uğraşmadan Dijital imza ile artık bir Turkcell çalışanı olabilir.

Online Mülakat Süreci Nasıldır?

Online mülakat süreci başlamadan önce e-mail yoluyla görüşme bağlantısı yollanır. Yollanan mail spam veya gereksiz kutusuna düşebilir. Buna aday dikkat etmelidir. Online mülakat öncesi kamera ve ses sistemi kontrol edilmelidir. Ayrıca internet durumunuz da kontrol edilmelidir.

Bilgisayarınızın şarj durumunu da kontrol etmelisiniz. Eğer ses sisteminizde herhangi bir problem var ve çözümleyemediyseniz bunu işe alım uzmanına belirtmelisiniz. Bu işlemleri görüşme yapmadan 5 dakika öncesinde bitirmeli ve hazır beklemelisiniz.

Turkcell’de Çalışmak Nasıldır?

Turkcell çalışma standartları, çalışmak isteyen herkes için en uygun noktadadır. Turkcell çalışma sistemi modeller olarak kategorileştirilmiştir. Bunlara göre;

Çalışma saatlerini kendileri belirler.

Ayda 4 gün ofis dışında çalışma imkanı sunulur.

Ofistasyon sistemi ile çalışma imkanı vardır.

Planlı bir programla gece çalışması yapılır.

Vardiyalı çalışma yapılır.

Kısmi süre zarfında part - time çalışma modeli de mevcuttur.

Bunların yanında çalışanları için güzel imkanlarda sağlanır. Bunlar;

Çalışanlarına doğum günlerinde yıllık izne ek olarak bir günlüğüne izin verilmektedir.

Her 4 ayda bir fark yaratan çalışanlarına “Turkcell Ödül Töreni” ile ödül verilmektedir.

5, 10 ve 15 yıl Turcell’de görev alan çalışanlara Kıdem Ödülü verilmektedir.

Yöneticiler kendi ekip çalışanlarına mobil uygulama üzerinden anlık ödüllendirilmektedir.

Güzel bir şekilde çalışıp başarı gösteren çalışanlara, yönetim kadrosu ve diğer çalışanların aralarındaki bağı da güçlendirmek adına üst yönetimin ödüllendirmesiyle CEO-CXO Ödülleri verilir.

Ofistasyon Nedir?

Ofistasyon’un anlamı, Turkcell’in farklı yerlerinde farklı çalışma ortamlarında çalışma imkanı sunmasıdır. Turkcell çalışanı bu imkanı isterse değerlendirebilir.

Ofistasyon Nereleri Kapsar?

Ofistasyon sistemi şu şehirlerde uygulanmaktadır;

Adana

Ankara

Antalya

Bursa

Denizli

Diyarbakır

İstanbul

İzmit

İzmir

Konya

Mersin

Samsun

Trabzon

Turkcell’e iş başvurusu yapıp, onay alarak çalışan herkes bu şehirlerden çalışmak istediği yeri seçebilir.