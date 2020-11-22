Haberler Ankara Haberler Ankara
- 22 Kas 2020 - 16:55 G: 22 Kas 2020 - 19:54

Acun Ilıcalı Masterchef'ten Uğur'u Diskalifiye Etti! Acun Uğur'u Bakın Neden Kovmuş? İşte O Şok Paylaşımlar

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, son bölümünde gündeme bomba gibi haberlerle oturdu. Yarışmada yer alan Uğur Yılmaz’ın sosyal medyadan terbiye sınırları aşan bir paylaşımı yüzünden yarışmadan diskalifiye edildiği söylendi. Bu diskalifiye Acun Ilıcalı’nın medya üzerinden yaptığı paylaşım ile sağlandı. İşte haberin tüm detayları…

MasterChef Türkiye yarışmasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz için çarpıcı olaylar yaşanırken Acun Ilıcalı’nın yaptığı paylaşım gündem oldu. Ortaya atılan iddialara göre Uğur Yılmaz Deniz tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın içinde bulunduğu hakaret dolu paylaşımı dikkatleri çekti. Ali Koç ve Aziz Yıldırım’a hakaret sözleri yağdıran Uğur Yılmaz, yarışmadan diskalifiye edildi.

Yapılan paylaşımın içerisinde birçok isme yer verilirken Kürtlere ve Kadınlara da büyük hakarette bulunduğu söyleniliyor. Bu ırkçı paylaşım kısa zamanda sosyal medyayı sallarken Acun Ilıcalı bu konu ile ilgili paylaşımda bulundu. MasterChef yarışmacı kaderini etkileyen bu paylaşım ile beraber ekranlara bir daha gelmeyecek.

Acun Ilıcalı’nın yaptığı paylaşımda MasterChef yarışmacısı olan Uğur Yılmaz Deniz’in sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret içerikli paylaşımı nedeni ile yarışmadan diskalifiye edildiği ifadelerine yer verildi. Aşağılayıcı ifadeler kullanan Uğur Yılmaz Deniz, hem Cumhurbaşkanına hem de birçok kişiye hakarette bulunduğu söyleniliyor.

Yarışmadan diskalifiye olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı, bu konuya dair başka bir açıklamada bulunmadı. Sosyal medyada gündem haline gelen bu paylaşıma bazı takipçileri gereken cezanın verilmesini istedi. Birçok ünlüyü ve kadınların dış görünüşüne karşılık yaptığı bu paylaşım ortaya çıkınca tepkileri üzerine çekti.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ortaya çıkan Uğur Yılmaz Deniz, aralarında Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın bulunduğu birçok kişiye hakaret edici sözlerde bulunmuş. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a şikeci ifadelerini söyleyerek büyük tepki çekmiştir. MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz’in MasterChef yarışması ile bir ilişiğinin kalmadığı belirtilmiştir.

Yapılan paylaşımlar kısa sürede medyada yayılmış ve Uğur Yılmaz Deniz için büyük tepkiler verilmiştir. TV8 ekranlarının çok sevilen yarışma programı MasterChef, finale doğru giderken son bölümde paylaşılan haberler tüm izleyenleri şoke etmiştir. MasterChef yarışmasından diskalifiye olan Uğur Yılmaz Deniz, bir daha yarışmada yer almayacaktır.

# masterchef izle, masterchef türkiye son bölüm izle, masterchef son bölüm izle youtube, masterchef türkiye müzikleri, masterchef tv8, masterchef youtube, master chef son bölüm full, masterchef türkiye hangi takım kazandı, masterchef türkiye hangi günler, masterchef türkiye hangi günler var, masterchef türkiye hangi takım kazandı 2020, masterchef türkiye hangi kanalda, masterchef türkiye hangi günler saat kaçta, masterchef türkiye hangi avm de çekildi, masterchef türkiye kaç kişi, masterchef türkiye kaçıncı sezon, masterchef türkiye kim elendi tv8, masterchef kim elendi masterchef türkiye, masterchef türkiye kim birinci oldu, masterchef türkiye kim kazandı dün akşam, masterchef türkiye kimler var, masterchef türkiye ne zaman yayınlanıyor, masterchef türkiye neden yok, masterchef türkiye neler oldu, masterchef türkiye nerede çekiliyor, masterchef izle canlı, TV8 canlı yayın Survivor, tv8 canlı yayın masterchef, masterchef canlı izle youtube, TV8 canlı yayın Survivor 2020, Uğur Yılmaz Deniz, türkiye, tv8, Masterchef, fenerbahçe

22 Kas 2020 - 16:55 - Masterchef Türkiye 2020

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
E-Devlet'ten Soyağacına Nasıl Bakılır? Alt Üst Soy Bilgisi Sorgulama Nasıl Yapılır? mask
E-Devlet'ten Soyağacına Nasıl Bakılır? Alt Üst Soy Bilgisi Sorgulama Nasıl Yapılır?
Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim mask
Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim
Kırmızı Oda Dizisinde İzleyenler Sonunda İsyan Etti! Bu Sahne İzleyeni de İzlemeyeni de Çok Kötü Etkiledi… mask
Kırmızı Oda Dizisinde İzleyenler Sonunda İsyan Etti! Bu Sahne İzleyeni de İzlemeyeni de Çok Kötü Etkiledi…
Savaşçı Dizisinden Ayrılmış, Yasak Elma’ya Geçmişti! Berk Oktay Öyle İtiraflar Yaptı ki, Tüm Türkiye Bu İtirafı Konuşuyor! “Neler Olmuş Neler?” mask
Savaşçı Dizisinden Ayrılmış, Yasak Elma’ya Geçmişti! Berk Oktay Öyle İtiraflar Yaptı ki, Tüm Türkiye Bu İtirafı Konuşuyor! “Neler Olmuş Neler?”
Demet Özdemir Öyle Bir Video Paylaştı ki, Instagram Çalkalandı! Kıvrak Figürleri Bugünün En Çok Konuşulan Konusuydu… “Helal Olsun” mask
Demet Özdemir Öyle Bir Video Paylaştı ki, Instagram Çalkalandı! Kıvrak Figürleri Bugünün En Çok Konuşulan Konusuydu… “Helal Olsun”
Masterchef’te Bugüne Kadar Böyle Bir Olay Yaşanmadı! Hakaret etmiş...Sanal Tepkiler Sürüyor! Herkes Yazıklar Olsun Dedi… mask
Masterchef’te Bugüne Kadar Böyle Bir Olay Yaşanmadı! Hakaret etmiş...Sanal Tepkiler Sürüyor! Herkes Yazıklar Olsun Dedi…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL