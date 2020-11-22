Acun Ilıcalı Masterchef'ten Uğur'u Diskalifiye Etti! Acun Uğur'u Bakın Neden Kovmuş? İşte O Şok Paylaşımlar

MasterChef Türkiye yarışmasında yer alan Uğur Yılmaz Deniz için çarpıcı olaylar yaşanırken Acun Ilıcalı’nın yaptığı paylaşım gündem oldu. Ortaya atılan iddialara göre Uğur Yılmaz Deniz tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın içinde bulunduğu hakaret dolu paylaşımı dikkatleri çekti. Ali Koç ve Aziz Yıldırım’a hakaret sözleri yağdıran Uğur Yılmaz, yarışmadan diskalifiye edildi.

Yapılan paylaşımın içerisinde birçok isme yer verilirken Kürtlere ve Kadınlara da büyük hakarette bulunduğu söyleniliyor. Bu ırkçı paylaşım kısa zamanda sosyal medyayı sallarken Acun Ilıcalı bu konu ile ilgili paylaşımda bulundu. MasterChef yarışmacı kaderini etkileyen bu paylaşım ile beraber ekranlara bir daha gelmeyecek.

Acun Ilıcalı’nın yaptığı paylaşımda MasterChef yarışmacısı olan Uğur Yılmaz Deniz’in sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret içerikli paylaşımı nedeni ile yarışmadan diskalifiye edildiği ifadelerine yer verildi. Aşağılayıcı ifadeler kullanan Uğur Yılmaz Deniz, hem Cumhurbaşkanına hem de birçok kişiye hakarette bulunduğu söyleniliyor.

Yarışmadan diskalifiye olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı, bu konuya dair başka bir açıklamada bulunmadı. Sosyal medyada gündem haline gelen bu paylaşıma bazı takipçileri gereken cezanın verilmesini istedi. Birçok ünlüyü ve kadınların dış görünüşüne karşılık yaptığı bu paylaşım ortaya çıkınca tepkileri üzerine çekti.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ortaya çıkan Uğur Yılmaz Deniz, aralarında Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın bulunduğu birçok kişiye hakaret edici sözlerde bulunmuş. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a şikeci ifadelerini söyleyerek büyük tepki çekmiştir. MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz’in MasterChef yarışması ile bir ilişiğinin kalmadığı belirtilmiştir.

Yapılan paylaşımlar kısa sürede medyada yayılmış ve Uğur Yılmaz Deniz için büyük tepkiler verilmiştir. TV8 ekranlarının çok sevilen yarışma programı MasterChef, finale doğru giderken son bölümde paylaşılan haberler tüm izleyenleri şoke etmiştir. MasterChef yarışmasından diskalifiye olan Uğur Yılmaz Deniz, bir daha yarışmada yer almayacaktır.