Ankara’da Koronavirüste Çok Korkunç Durum! Herkes Hasta Olabilir… Uzmanlar Yalvarıyor… Evinden Burnunu Çıkaran, Büyük Risk Altında!

Ankara’da koronavirüste vakalar hızla çoğalmaya başladı. Bu korkunç vaka sayısındaki artışın önüne geçmek için ise Sağlık Bakanlığı belirli kısıtlama kararı aldı. Kısıtlamalar sayesinde ise sadece Ankara ilinde değil bütün illerdeki hareketlilik minimum seviyeye indirildi. 65 yaş ve üzeri kişilerin koronavirüse yakalanma olasılıklarını ortadan kaldırmak için belli saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Aynı yasak hafta sonu herkes için uygulanırken, kafe, restoran ve eğlence mekanları gibi mekanların tamamı 22:00’dan sonra hizmet veremiyor. Hayat Eve Sığar uygulamasından Ankara iline bakıldığında ise korkunç bir tablo görünüyor. Artık Ankara ili Türkiye sınırları içerisinde kıpkırmızı gözüküyor.

Günlük vaka tablosu ise görenlerin ağızlarını açık bıraktırıyor. Her gün daha da giderek artan vaka sayısı binlerce insanı tedirgin etmeye yetiyor. Sağlık Bakanı Koca ise kullandığı sosyal medya üzerinden sık sık takipçilerine “Maske, mesafe ve temizlik” uyarısını dile getiriyor. Solunum yolunu tıkayarak ölümlere neden olan Koronavirüs hastalığı, milyonlarca kişiyi tehdit ediyor.

İlk vakadan beri canla başla çalışan sağlık çalışanları ise artık çok yorulmuş durumda. Giderek artan vaka sayısından dolayı ekstra mesai yapmak zorunda kalıyor. Uzmanlar ve binlerce sağlık çalışanı mümkün mertebe kişilerin evde kalması gerektiğini dile getiriyor. Fakat bilinçsiz binlerce insan dışarda işi olmasa bile dışarı çıkarak kendilerini ve diğer kişilerin hayatını tehlikeye atıyor. Artan vaka sayıları ise günlük vaka tablosuna yansıyor.

Birçok uzman ise özellikle Ankara ili için vaka sayısının artacağını dile getirdi. Sağlık Bakanı Koca ise en son paylaşımında sağlıkçılara destek olmak amacıyla herkesi evinde vakit geçirmeye davet etti.

22 Kasım Vaka Sayısı

Güncel verilere göre, son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 374 bin 637'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 17 milyon 245 bin 617'ye ulaştı. Hasta sayısı 446 bin 822, vefat sayısı 12 bin 358, ağır hasta sayısı 4 bin 217, aktif hasta sayısı 59 bin 827 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

Ankara’da Koronavirüste Çok Korkunç Durum! Herkes Hasta Olabilir… Uzmanlar Yalvarıyor… Evinden Burnunu Çıkaran, Büyük Risk Altında!

Hayat Eve Sığar uygulamasından Ankara ili ise artık hiç iç açıcı bir tabloya sahip değil. Vaka yoğunluğuna bir kez bakan korkusundan ikinci kez bakmak istemiyor. Ankara ili artık Türkiye sınırları içerisinde en kırmızı yerleri bile geçerek neredeyse ilk sıraya ulaştı. Akyurt ve Elmadağ harita içerisinde sarı renklerde bulunurken artık kırmızı renkte gözüküyor. Tüm bu şehirlerin yanında ise Çubuk ve Pursaklar kıpkırmızı olmuş durumda.

Diğer ilçeler ise giderek kırmızı olmuş durumda. Ankara iline tabloda uzaktan bakıldığında bile kırmızı alanların sıçrayarak çoğaldığı çok net bir şekilde gözüküyor. Sincan ve 29 Ekim en çok vaka yoğunluğuna sahip alanlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Birçok ilin köylerine ve uzak beldelerine sıçrayan Koronavirüs hastalığı, Ankara ilinde de en ücra ve en uzak yerleri bile bulmuş durumda. Uzmanlar ısrarla evde kalınması gerektiğini dile getiriyor.