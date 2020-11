Erdoğan: "Terör örgütleri ile el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız."

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbir ülkeyle, kurumla siyaset yoluyla, diyalog, müzakere yoluyla çözülemeyecek sorunumuzun olmadığına inanıyoruz. Bunun için Avrupa Birliğine tam üyelikten mülteciler meselesine kadar ülkemize verdiğiniz sözleri tutun, birlikte daha yakın, daha verimli bir iş birliği tesis edelim çağrısında bulunuyoruz. Aynı temenniyi müttefikimiz Amerika ile olan ilişkilerimiz için de ifade ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Ne yaparlarsa yapsınlar demokrasiden, milli iradenin üstünlüğünden, hak ve özgürlüklere sahip çıkmaktan, değişim kararlığından vazgeçmediklerini belirten Erdoğan, şimdi bu süreci yeni hukuk ve ekonomi reformlarıyla daha da ileriye taşıyacak bir atılım başlattıklarını söyledi.

Erdoğan, bugüne kadar sadece Allah'tan yardım beklediklerini, millete güvendiklerini, hukuktan ve hakkaniyetten sapmadan doğru bildikleri yolda yürüdüklerini ifade ederek, girdikleri her mücadelede milleti yanlarında bulduklarını aktardı.

AK Parti'nin bugüne kadar milletin gönlündeki yerini korumasının, girdiği her seçimden açık ara birinci çıkmasının sırrının samimiyetinde olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz milletimize verdiğimiz her sözde samimiydik. Biz ülkemize yaptığımız hizmette, her yatırımda, her projede samimiydik. Biz Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeydeki her çıkarını savunurken samimiydik. Biz doğrudan bekamızı hedef alan saldırılar karşısında verdiğimiz her mücadelede samimiydik. Biz 83 milyon vatandaşımızın her birinin özgürlüğünü genişletmek, güvenliğini temin etmek, refahını artırmak için attığımız her adımda samimiydik. Cumhur İttifakı'nı kurarken de samimiydik."

Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası mücadelesini, nice sınamaları başarıyla geçerek bugünlere gelen Cumhur İttifakı'nın çatısı altında yürüttüklerini vurgulayarak, ülkenin ve milletin menfaatleri söz konusu olduğunda tüm bireysel ve siyasi farklılıkların üzerine çıkılabileceğinin en güzel örneği olan Cumhur İttifakı'nın gidişinden de gayet memnun olduklarını söyledi.

"Sayın Bahçeli'ye ve tüm MHP camiasına, 15 Temmuz darbe girişimi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere, ülkenin ve milletin menfaatine olan her hususta yanımızda bulundukları için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." diyen Erdoğan, hep birlikte daha yapacak çok işleri, hayata geçirecek çok politikaları olduğunu dile getirdi.

- "Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı'yla hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur." diye konuştu.

Teröre bulaşmış ve terörle el ele, kol kola yürüyenlerin hiçbir zaman yanında olmadıklarını ve bu kişilerle dirsek temasında bulunmadıklarını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar bizim yüzlerce, binlerce insanımızın, Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından asla ve asla savunulamaz. CHP'nin ve arkasındaki mahfillerin dümen suyuna girenlere, 'Siz gidin heykellerinizle, iç kavgalarınızla, karanlık pazarlıklarınızla uğraşın, düşün bu ülkenin ve milletin yakasından.' diyoruz. Türkiye'yi dışarıya şikayet ederek, başka ülkelerin yönetimlerine bize nasıl ve nerelerden saldıracaklarının akıllarını vererek, dün söylediğini bugün yalayarak siyaset yaptığını sananların sonu hüsran olacaktır. Gezi eylemlerini organize edenlerin savunucusu olamayız.

Biz 18 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da milletimizin hizmetkarlığını yapmayı en büyük şeref kabul ederek yolumuza devam edeceğiz. Biz özellikle Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan ve bunlarla ilgili olarak da şu anda içeride olan özellikle bugün, yarın hiçbir zaman bunları savunucusu olmadık, bundan sonra da olmayız. Bunca yıldır iktidar gücünü kullanan bir parti olarak elbette eksiklerimiz olmuştur, hatta belki hatalarımız da olmuştur. Ama samimiyetimizi, hizmetlerimizi, vizyonumuzu kimse sorgulayamaz, aksini iddia edemez. İstikamet doğru olunca eksikleri tamamlamak mümkün hale geliyor. Bugün de tüm samimiyetimizle çareyi yine milletimizde arıyoruz. Bunun dışındaki her türlü fitne ve fesat girişimlerini reddediyor, sizlerden de dikkatli olmanızı istiyorum."

- "Gezi olaylarının finansörü olanlarla hiçbir zaman bir arada olamayız"

Erdoğan, "Terör örgütleriyle el ele, kol kola, omuz omuza, Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavala'larla, onlarla hiçbir zaman bir arada olamayız. Kobani'yi unutamayız. Biz Diyarbakır'da Kürt kardeşlerimizi öldürenlerin savunuculuğunu yapamayız. Hukuka sarılarak onların savunmasını yapmaya girenler kusura bakmasınlar artık şunu bilmeleri lazım ki AK Parti hiçbir zaman bunları savunmamıştır, savunmaz. Ama AK Parti Diyarbakır'da öldürülen Yasin Börü kardeşlerimizin yanındadır, yanında olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Milletin binlerce yıldır doğu ile bağını güçlü tutarak hep batıya yöneldiğini dile getiren Erdoğan, asırlar boyunca farklı medeniyetler ve kültürler arasındaki ilişkinin vasıtası, hakkın ve hakkaniyetin temsilcisi olarak geniş bir coğrafyaya mühür vurulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendileri için Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza diye bir ayrım olmadığını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz. Daha öncesini bir kenara bıraksak bile sadece Osmanlı'nın Avrupa'da 600 yıllık geçmişi vardır. Bugün de kendimizi Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Daima NATO başta olmak üzere batı ittifaklarının en güçlü üyesi olduk. Bizi başka arayışlara mecbur bırakmadıkları sürece savunmadan ticarete kadar tercihimizi hep batıdan yana kullandık. Ama bu ülkemize ve milletimize yönelik açık saldırılara, farklı kılıflar altında dayatılan haksızlıklara, çifte standartlara boyun eğeceğimiz anlamına da gelmiyor. Her şeye rağmen hiçbir ülkeyle, kurumla siyaset yoluyla, diyalog, müzakere yoluyla çözülemeyecek sorunumuzun olmadığına inanıyoruz. Bunun için Avrupa Birliği'ne tam üyelikten mülteciler meselesine kadar ülkemize verdiğiniz sözleri tutun, birlikte daha yakın, daha verimli bir iş birliği tesis edelim çağrısında bulunuyoruz.

Aynı temenniyi müttefikimiz Amerika ile olan ilişkilerimiz için de ifade ediyoruz. Türkiye'nin sınırlarının güvenliği ve savunma ihtiyaçları konusundaki hassasiyetine saygı gösteren bir Amerika ile bölgesel ve küresel düzeyde yapabilecek çok işimiz olduğunu düşünüyoruz. Kadim tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Türk Cumhuriyetleri, Rusya, Körfez ülkeleri başta olmak üzere tüm Asya ve Afrika coğrafyasıyla önümüzde çok büyük iş birliği potansiyeli olduğunu da biliyoruz. Böylesine geniş bir vizyona sahip Türkiye'yi kendilerinin dahi uymadığı kuralları bahane ederek, köşeye sıkıştırmaya çalışanlardan artık bu yöntemlerden vazgeçmelerini istiyoruz. Bizim hiçbir ülkenin hakkıyla, hukukuyla, hele hele siyasi ve toprak bütünlüğüyle asla sorunumuz yoktur. Tam tersine biz müdahil olduğumuz her yerde bu ilkeler çerçevesinde hareket ediyoruz."

- "Herkes için adalet istemek suçsa, evet suçluyuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin karşısına dikilenlerin ise ya terör örgütlerinin ya darbecilerin ya da zalim rejimlerin yanında saf tuttuğunu gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçmişleri, sömürge ve zulüm utançları ile dolu olanların bugün aynı düzeni başka görünümler altında sürdürme gayretlerini yüzlerine vurmak bir suçsa, evet suçluyuz. Mazlumların ve mağdurların yanında yer almak, onların sesini dünyaya duyurmak, imkan bulunduğunda da haklarını bilfiil sahada korumak bir suçsa, suçluyuz.

Herkes için adalet, herkes için özgürlük, herkes için aydınlık bir gelecek istemek suçsa, evet suçluyuz. Ama bizim için bu şekilde davranmak, medeniyetimizin ve tarihimizin üzerimize yüklediği bir sorumluluktur. Bu sorumluluktan kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, kaçmadık ve kaçmayacağız. Genel başkanından mahalle temsilcisine kadar tüm AK Parti mensupları, işte böyle büyük ve tarihi bir vebalin altındadır."

- "Üye sayısı 11 milyon 200 bini aşarak tarihin en yüksek rakamına ulaştı"

Milletin, geçtiğimiz 18 yılda olduğu gibi 2023'e giden yolda ve daha sonrasında umudunun yine AK Parti'de olduğunu her fırsatta gösterdiğini dile getiren Erdoğan, gönül seferberliği ile başlattıkları üye kampanyasına olan ilginin, milletin de aynı hissiyata sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

Üye sayısının 11 milyon 200 bini aşarak tarihin en yüksek rakamına ulaştığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: "Her yıl 1 milyon yeni üye hedefi ile milletimizle olan gönül bağımızı sürekli daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Kongrelerimizi, özellikle bu yeni dönemde işaret taşları olarak görüyoruz. Hem ahde vefayı en üst seviyede tutarak hem yeni isimlerle, yeni heyecanlarla, yeni enerjilerle teşkilatlarımızı güçlendirerek 2023'e hazırlanıyoruz. İnşallah evlatlarımıza miras olarak 2053 vizyonlarını hayata geçirecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakacağız. Bunu yapacak olan sizlersiniz.

Ben şimdi salona bakıyorum, salonda çok heyecan görmüyorum. Eskiden Gümüşhane'nin, Burdur'un salonları sürekli olarak alkışlarla inlerdi. Isparta aynı şekilde inlerdi. Dolayısıyla bunu her an görmek, yaşamak arzusu içindeyiz. Aynı şekilde Sinoplu, Kastamonulu kardeşlerimi aynı heyecan içinde görmek istiyorum. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime, şükranlarımı sunuyorum. Yol arkadaşlarımızdan dar-ı bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. İlçe kongrelerimizde görev alan, bugün de il kongrelerimizde görev alacak olan kardeşlerime Rabbimden başarılar temenni ediyorum. AK Parti teşkilatları olarak, hükümet olarak, meclis grubu olarak daha çok çalışmamız daha çok gayret göstermemiz gereken bir döneme girdik. Sizler de illerdeki temsilcilerimiz olarak bu yeni sürecin lokomotifliğini üstleneceksiniz. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin diyorum."

Erdoğan, Burdur, Gümüşhane, Isparta, Kastamonu ve Sinop il kongrelerinde görev üstlenecek partililere başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.