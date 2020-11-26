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- 26 Kas 2020 - 16:54 G: 26 Kas 2020 - 17:01

AVM'ye Gidecek Herkesin Dikkatine! Saatler Tamamen Değişti! Bu Saatten Sonra Giriş Tamamen Yasaklandı!

Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden Covid-19 salgını ile ilgili yeni tedbir kararları alındı. Türkiye’de maske ve sosyal mesafe kurallarının sürecin başından beri uygulanmasına rağmen vaka ve ölüm sayılarındaki artışında devam etmesi yeni önlem kararlarının alınmasına sebep oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

AVM'ye Gidecek Herkesin Dikkatine! Saatler Tamamen Değişti! Bu Saatten Sonra Giriş Tamamen Yasaklandı! Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarına yönelik olarak kabine toplantısında Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yani tedbir kararları alında. 20 Kasım cuma günü itibari ile uygulanmaya başlanan yeni tedbir kararları ile ilgili ayrıntılar ise merak ediliyor.

Kabine toplatışında halı saha ve sinemaların kapatılması, kafe ve bar gibi işletmelerin kapatılması, sokağa çıkma yasağının getirilmesi gibi birçok yeni önlem kararı alındı. Alınan önlem kararlarından biri de AVM’lerin çalışma saatlerine getirilen kısıtlama oldu. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile duyurulan yeni AVM çalışma saatleri ve kuraları ise vatandaşlar tarafından merak edildi.

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26 Kas 2020 - 16:54 - Yaşam

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