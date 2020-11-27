Bir Zamanlar Çukurova Tüm Dizilere Resti Çekti! Ne Mucize Doktor Ne Alev Alev Reytingin Yakınından Bile Geçemedi... Bir Zamanlar Çukurova Diğer Dizilerin Kaderini Değiştirecek!
Televizyondaki yapımların ekranda kalmaya devam etmelerinde en önemli belirleyici olan reyting sırlamaları merakla bekleniyor. Her gün ekrana gelen yapımlardan en sevilen ve en çok izlenenlerin belli olduğu reyting savaşlar devam ediyor.
Bir Zamanlar Çukurova Tüm Dizilere Resti Çekti! Ne Mucize Doktor Ne Alev Alev Reytingin Yakınından Bile Geçemedi... Bir Zamanlar Çukurova Diğer Dizilerin Kaderini Değiştirecek! Ekrana gelen tüm yapımlar için çok önemli olan reyting sıralamaları hem yapım şirketleri hem de izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Bununla beraber iddialı yapımların ekrana geldiği günlerde ise reyting heyecanı bir nebze daha yükseliyor.
Televizyon dünyasında reytinglerin en çok merak edildiği günlerden biri perşembe olmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev ve Mucize Doktor gibi iddialı yapımların ekrana geldiği perşembe günleri birinci olacak yapım her hafta heyecanla bekleniyor. 26 Kasım akşamı ekrana gelen bu yapımların reytingleri ise belli oldu. İzleyenler izledikleri dizinin kaçıncı sırada yer aldığını araştırıyor. 26 Kasım perşembe günü yapımlarının tüm gruplardaki reyting oranları ise haberimizde.
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27 Kas 2020 - 14:09 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.