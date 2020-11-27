Bir Zamanlar Çukurova Tüm Dizilere Resti Çekti! Ne Mucize Doktor Ne Alev Alev Reytingin Yakınından Bile Geçemedi... Bir Zamanlar Çukurova Diğer Dizilerin Kaderini Değiştirecek! Ekrana gelen tüm yapımlar için çok önemli olan reyting sıralamaları hem yapım şirketleri hem de izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Bununla beraber iddialı yapımların ekrana geldiği günlerde ise reyting heyecanı bir nebze daha yükseliyor.

Televizyon dünyasında reytinglerin en çok merak edildiği günlerden biri perşembe olmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev ve Mucize Doktor gibi iddialı yapımların ekrana geldiği perşembe günleri birinci olacak yapım her hafta heyecanla bekleniyor. 26 Kasım akşamı ekrana gelen bu yapımların reytingleri ise belli oldu. İzleyenler izledikleri dizinin kaçıncı sırada yer aldığını araştırıyor. 26 Kasım perşembe günü yapımlarının tüm gruplardaki reyting oranları ise haberimizde.



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