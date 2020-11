Anasayfa/

28 Kas 2020 - 12:24

Zuhal Topal ve FOX TV Devri Artık Kapanıyor! Öyle Bir Program Geliyor ki, Herkesin Reyting Konusunda Korkulu Rüyası Olacak!

Fox TV’de sevenleriyle buluşan Zuhal Topal’la Sofrada programı her geçen gün daha da heyecanlı bir hal alıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programın gelin – kaynana konsepti izleyici tarafından büyük bir ilgi görüyor. Oldukça güzel reytingler elde eden programa öyle bir rakip geliyor ki, bu programın gelmesinin ardından her şey değişecek gibi görünüyor. Üç sezondur yayın yapan Zuhal Topal’la Sofrada, çıkan bu programın ardından yine eski reytingleri elde edebilecek mi büyük merak konusu oldu.