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- 28 Kas 2020 - 12:24 G: 28 Kas 2020 - 13:02

Zuhal Topal ve FOX TV Devri Artık Kapanıyor! Öyle Bir Program Geliyor ki, Herkesin Reyting Konusunda Korkulu Rüyası Olacak!

Fox TV’de sevenleriyle buluşan Zuhal Topal’la Sofrada programı her geçen gün daha da heyecanlı bir hal alıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programın gelin – kaynana konsepti izleyici tarafından büyük bir ilgi görüyor. Oldukça güzel reytingler elde eden programa öyle bir rakip geliyor ki, bu programın gelmesinin ardından her şey değişecek gibi görünüyor. Üç sezondur yayın yapan Zuhal Topal’la Sofrada, çıkan bu programın ardından yine eski reytingleri elde edebilecek mi büyük merak konusu oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Zuhal Topal ve FOX TV Devri Artık Kapanıyor! Öyle Bir Program Geliyor ki, Herkesin Reyting Konusunda Korkulu Rüyası Olacak! Hafta içi her gün ekran karşısına çıkan Zuhal Topal’la Sofrada izleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgi görüyor. Gelin – kaynana konsepti ile sevenlerini ekrana kilitleyen programda gelinler yemek yapıyor kaynanalar tadıyor. Çıkan haberlerin ardından Zuhal Topal’la Sofrada programına yeni bir rakip geldiği ortaya çıktı. Söz konusu bu programın ardından neler olacağı ise büyük merak konusu oldu. Hangi program daha çok izlenmeye erişecek, en iyi reytingleri hangisi verecek merak edilen sorulardan birkaçı oldu.

Fox TV’de sevenleriyle buluşan Zuhal Topal’la Sofrada programına rakip gelecek olan Yatıya Misafirim Var işleri baştan aşağı değiştirecek gibi görünüyor. Yatıya Misafirim Var programında çok farklı kültürleri olan kişiler, aynı sofrada buluşacak. Yayını yapılacak bu program hafta içi her gün Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak. Zuhal Topal’la Sofrada programından çok daha farklı olan Yatıya Misafirim Var programı ekranlara merhaba demek için geri sayım yapmaya başladı.

28 Kas 2020 - 12:24 - Dizi Haberleri

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