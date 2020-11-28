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- 28 Kas 2020 - 16:20 G: 28 Kas 2020 - 16:29

Tuba Büyüküstün’ün Açıklamaları Hayranlarını Şoktan Şoka Soktu! Sosyal Medyada Kargaşa Çıktı, Arayış İçerisinde…

Tuba Büyüküstün öyle bir açıklama yaptı ki duyanlar adeta şok geçirdi. Ünlü oyuncunun yaptığı açıklama karşısında sosyal medyada büyük bir kargaşa başladı. Herkes bu ismin kim olduğunu merak etti. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile gündeme bomba gibi düştü. Sevenleri detaylı bir arayış içerisine girdi. O ismi duyunca herkes büyük bir şok geçirdi. Tuba Büyüküstün yaptığı açıklama ile sevenlerine bomba haberi verdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Tuba Büyüküstün’ün Açıklamaları Hayranlarını Şoktan Şoka Soktu! Sosyal Medyada Kargaşa Çıktı, Arayış İçerisinde… Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından büyük bir konu hakkında açıklama yapan Tuba Büyüküstün tüm ilgileri üzerine çekti. İlişkisi hakkında ki bilgileri dile getiren ünlü oyuncu hayran kitlesi tarafından büyük bir merak oluşturdu. Uzun süredir sessizliğini koruyan oyuncu sonunda o haberi sevenlerine verdi. Sosyal medya hesabında ki takipçileri ise duydukları olay karşısında detaylı bir arayış içerisine girdi.

Tuba Büyüküstün’ün kendisi gibi oyuncu olan Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Söz konusu iddiaların ardından merak eden kişiler detaylı bir araştırma içerisine girdi. Tuba Büyüküstün ise çıkan haberler hakkında sosyal medya hesabı üzerinden detaylı bir açıklamada bulundu. Yaptığı açıklama ile çıkan iddiaların doğru olup olmadığı netlik kazandı.

28 Kas 2020 - 16:20 - Magazin

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