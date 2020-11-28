Tuba Büyüküstün’ün Açıklamaları Hayranlarını Şoktan Şoka Soktu! Sosyal Medyada Kargaşa Çıktı, Arayış İçerisinde… Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından büyük bir konu hakkında açıklama yapan Tuba Büyüküstün tüm ilgileri üzerine çekti. İlişkisi hakkında ki bilgileri dile getiren ünlü oyuncu hayran kitlesi tarafından büyük bir merak oluşturdu. Uzun süredir sessizliğini koruyan oyuncu sonunda o haberi sevenlerine verdi. Sosyal medya hesabında ki takipçileri ise duydukları olay karşısında detaylı bir arayış içerisine girdi.

Tuba Büyüküstün’ün kendisi gibi oyuncu olan Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Söz konusu iddiaların ardından merak eden kişiler detaylı bir araştırma içerisine girdi. Tuba Büyüküstün ise çıkan haberler hakkında sosyal medya hesabı üzerinden detaylı bir açıklamada bulundu. Yaptığı açıklama ile çıkan iddiaların doğru olup olmadığı netlik kazandı.