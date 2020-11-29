Emniyet Genel Müdürlüğü'den Siber Dolandırıcılık Uyarısı: "Oltalama" yönetimine dikkat
EGM'den "oltalama" yönetimiyle siber dolandırıcılık uyarısı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "sosyal yardım" vadeden internet uzantılı mesajların dolandırıcılık amacı taşıdığı ve bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.
EGM'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medya sitelerinde yer alan veya kısa mesajla gönderilen "sosyal yardım" vadeden internet uzantılı iletilerin dolandırıcılık amacı taşıdığı bildirildi.
Vatandaşlardan bu tür paylaşımlara itibar etmemeleri istenen paylaşımda, "Vatandaşlarımıza iletilen bu tip mesajlar, 'oltalama' yöntemiyle dolandırıcılık amaçlıdır. Resmi kurumlar tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında bu tür paylaşımlara itibar edilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.