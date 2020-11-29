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- 29 Kas 2020 - 19:39 G: 29 Kas 2020 - 19:40

Hamileyken Kovid-19'a yakalanan annenin bebeği antikorlarla dünyaya geldi

 Strait Times'ın haberine göre, martta Kovid-19'a yakalanan Celine Ng-Chan, 7 Kasım'da doğum yaptı.

Singapurlu kadın, martta hamileyken yeni tip koronavirüse ( Kovid-19) yakalandı, kadının kasımda dünyaya getirdiği bebeğinde antikorlar tespit edildi. Strait Times'ın haberine göre, martta Kovid-19'a yakalanan Celine Ng-Chan, 7 Kasım'da doğum yaptı.

Doktorlar, Aldrin adı verilen erkek bebekte Kovid-19 antikorlarına rastlarken, annede artık antikor kalmadığı görüldü. Kovid-19'a yakalandığında orta ağırlıkta semptomlarla iki buçuk hafta hastanede tedavi olan 31 yaşındaki anne Ng-Chan, "Doktorum Kovid-19 antikorlarımı gebeliğim sırasında oğluma geçirdiğimi düşünüyor." dedi.

29 Kas 2020 - 19:39 AA Ankara- Sağlık

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