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- 30 Kas 2020 - 10:11 G: 30 Kas 2020 - 10:31

Ankara İtfaiyesi’nden baca temizliği uyarısı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı havaların soğuması ve yaklaşan kış ayları nedeniyle sobalarını yakmaya başlayan vatandaşları baca temizliğini yaptırmaları konusunda uyardı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, havaların soğumasıyla birlikte soba yakmaya başlayan vatandaşları yılda en az bir kez baca temizliği yaptırmaları konusunda uyardı. Ankara İtfaiyesi, bacaların tıkanması ve çekmemesinden kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmeleri ve baca tutuşmalarının önüne geçmek için sanayi ve iş yeri bacalarının da yılda iki kez temizletilmesi gerektiğini bildirdi.

Baca yangınlarını önlemek, bacaların tıkanması ve çekmemesinden kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçmek için Başkentlileri uyaran Ankara İtfaiyesi, sanayi ve iş yeri bacalarının ise yılda iki kez temizletilmesi gerektiğine dikkat çekti.

SOBA BACAYA YAKIN OLMALI, KONUTLARDA SOBA BACALARI YILDA BİR KEZ TEMİZLETİLMELİ

Sobaların kurulmasında da bazı önlemler alınması gerektiği uyarısında bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Baca Hizmetleri Birim Amiri İsmail Abacı, doğru soba kurulumu hakkında şu bilgileri verdi:

Kuracağımız sobanın yeri çok önemli. Soba bacaya yakın olmalı. Bacaya çok uzak olmamalı. Sobayı kurarken mümkün olduğunca az boru kullanmalıyız. Boru bağlantı noktaları alüminyum folyo ile kapatılmalıdır. Sızıntı olabilir ve bu sızıntı da ölümlere sebep olabilir. Soba kurulduktan sonra içerisine konulan kova 3’te 2 oranında doldurulmalı, çok fazla da doldurulmamalıdır. Kova sadece odunla tutuşturulmalı, herhangi bir patlayıcı madde kullanılmamalıdır. Gaz yağı, tiner gibi ürünlerle kova tutuşturulmamalıdır. Soba bacaları yılda bir kere temizletilmelidir. Soba yandığı için oluşan kurum hem sobanın yanma kalitesini düşürür hem de ölümlere sebep olur. Lodoslu havalarda soba yakılmamalıdır. Bu havalarda bacalar iyi çekmediği için içeriye zehirli gaz salınımı olabilir. Sobalar uyumadan en az bir saat öncesinden söndürülmelidir. ”

TEMİZLİK TALEBİ İÇİN ONLİNE YA DA ANKARA MERKEZ İSTASYONU’NDAN BAŞVURU YAPILABİLİR

Baca temizliklerinin profesyonel olarak yapılması gerektiğini vurgulayan Abacı, Ankara İtfaiyesi’nin temizlik hizmeti verdiğini söyledi.

Talep halinde soba, kombi, şömine, lokanta, sanayi ve iş yerlerinin bacalarını temizlediklerini ifade eden Abacı, “Belli bir ücret karşılığında Ankara İtfaiyesi olarak bu temizliği yapıyoruz. Vatandaşlarımız baca temizliği için Büyükşehir Belediyesinin internet sayfasından ya da Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu’na bizzat gelerek başvuru da bulunabilir” dedi.

30 Kas 2020 - 10:11 Ankara- Belediyeler

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