Kabine Toplantısı Ne Zaman Yapılacak? Bugün Saat Kaçta Yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamasını Ne Zaman Yapacak? İşte Tarih… Geçtiğimiz günlerde uygulamaya geçirilen yasakların ardından gözler Bilim Kurulu Toplantısı ve bugün yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’na çevrildi. Haberin ardından milyonlarca kişi toplantının ne zaman ve saat kaçta olacağını merak etmeye başladı. Söz konusu haberin ardından vatandaşlar arama motorlarından bilgi arayışına girdi. Siz değerli vatandaşlarımıza bir kolaylık sağladık ve konuya ilişkin detaylı bir araştırma yaptık. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Geçirdiğimiz zorlu süreçte vaka artışlarından kaynaklı olarak sürekli yeni yasaklar meydana geliyor. Yapılan haberin ardından, Koronavirüs önlemleri doğrultusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapılacak olan Kabine Toplantısı’nda sunum yapacağı öğrenildi. Toplantıda alınacak olan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanarak vatandaşlar bilgilendirilecek. Vatandaşlar tarafından merak edilen konu ise Kabine Toplantısı’nın ne zaman ve saat kaçta olacağı.