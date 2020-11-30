Masterchef ve Survivor Birleşiyor! Yarışmacılar Survivor’a Transfer Olacak... Celal ve Furkan Netleşti! İşte Detaylar...

Masterchef’te yarışan o iki isim Survivor 2021’e aday oldu! TV8 ekranlarının gözde programı Masterchef Türkiye’den yine öyle bir haber geldi ki, duyanlar anında araştırmalara başladı. Söz konusu haberin ardından bu sezon yarışmada aday olan o isimlerin Survivor’a katılacağı söylendi. Yapılan duyurunun ardından Survivor sevenleri yeni adayların kim olduğunu merak etti. Masterchef Türkiye’den Survivor’a transfer olan o iki isim sosyal medya gündeminde deprem etkisi yarattı.

Masterchef Türkiye’nin bu sezon yarışmada bulunan iki ismi Survivor 2021’e aday olarak gösterildi. Yayınlanan haberin ardından herkes büyük bir merakla o isimlerin kim olduğunu araştırmaya başladı. Survivor 2021’de Celal ve Furkan yarışacak olan isimler arasında yer aldı. İkilinin hayranları yayınlanan haberin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Milyonlarca kişi haberin doğru olup olmadığına dair araştırmalarda bulundu.