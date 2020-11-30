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- 30 Kas 2020 - 13:45 G: 30 Kas 2020 - 13:56

Masterchef ve Survivor Birleşiyor! Yarışmacılar Survivor’a Transfer Olacak... Celal ve Furkan Netleşti! İşte Detaylar...

TV8 ekranlarının sevilen programı Masterchef Türkiye yayınlanan yeni bölümleriyle ilgi görmeye devam ediyor. Jüri koltuğunda oturan ünlü Şefler arasında, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yer alıyor. Yarışmacıların yaptıkları yemekleri tadarak değerlendirmelerde bulunan jüri üyeleri, birinciyi seçebilmek için zor bir karardan geçiyor. Bunun yanı sıra yayınlanan her bölümde yaşanan olaylarla ekranlara gelen Masterchef, sosyal medya gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masterchef’te yarışan o iki isim Survivor 2021’e aday oldu! TV8 ekranlarının gözde programı Masterchef Türkiye’den yine öyle bir haber geldi ki, duyanlar anında araştırmalara başladı. Söz konusu haberin ardından bu sezon yarışmada aday olan o isimlerin Survivor’a katılacağı söylendi. Yapılan duyurunun ardından Survivor sevenleri yeni adayların kim olduğunu merak etti. Masterchef Türkiye’den Survivor’a transfer olan o iki isim sosyal medya gündeminde deprem etkisi yarattı.

Masterchef Türkiye’nin bu sezon yarışmada bulunan iki ismi Survivor 2021’e aday olarak gösterildi. Yayınlanan haberin ardından herkes büyük bir merakla o isimlerin kim olduğunu araştırmaya başladı. Survivor 2021’de Celal ve Furkan yarışacak olan isimler arasında yer aldı. İkilinin hayranları yayınlanan haberin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Milyonlarca kişi haberin doğru olup olmadığına dair araştırmalarda bulundu.

30 Kas 2020 - 13:45 Ankara- Yaşam

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