Masterchef ve Survivor Birleşiyor! Yarışmacılar Survivor’a Transfer Olacak... Celal ve Furkan Netleşti! İşte Detaylar...
TV8 ekranlarının sevilen programı Masterchef Türkiye yayınlanan yeni bölümleriyle ilgi görmeye devam ediyor. Jüri koltuğunda oturan ünlü Şefler arasında, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yer alıyor. Yarışmacıların yaptıkları yemekleri tadarak değerlendirmelerde bulunan jüri üyeleri, birinciyi seçebilmek için zor bir karardan geçiyor. Bunun yanı sıra yayınlanan her bölümde yaşanan olaylarla ekranlara gelen Masterchef, sosyal medya gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor.
Masterchef’te yarışan o iki isim Survivor 2021’e aday oldu! TV8 ekranlarının gözde programı Masterchef Türkiye’den yine öyle bir haber geldi ki, duyanlar anında araştırmalara başladı. Söz konusu haberin ardından bu sezon yarışmada aday olan o isimlerin Survivor’a katılacağı söylendi. Yapılan duyurunun ardından Survivor sevenleri yeni adayların kim olduğunu merak etti. Masterchef Türkiye’den Survivor’a transfer olan o iki isim sosyal medya gündeminde deprem etkisi yarattı.
Masterchef Türkiye’nin bu sezon yarışmada bulunan iki ismi Survivor 2021’e aday olarak gösterildi. Yayınlanan haberin ardından herkes büyük bir merakla o isimlerin kim olduğunu araştırmaya başladı. Survivor 2021’de Celal ve Furkan yarışacak olan isimler arasında yer aldı. İkilinin hayranları yayınlanan haberin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Milyonlarca kişi haberin doğru olup olmadığına dair araştırmalarda bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.