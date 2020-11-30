Bugün Ay Tutulması Ne Zaman Olacak? Türkiye'den İzlenecek Mi? O Burçlar Çok Dikkat Etsin, Her Şey Yerle Bir Olabilir!
Astroloji meraklıları başta olmak üzere birçok kişi tarafından merakla beklenen Ay tutulmasının ne zaman gerçekleşeceği araştırılmaya başlandı. Bu sene son kez gerçekleşeceği bilinen Ay tutulmasına büyük anlamlar yüklenmeye devam ediliyor. Herkesin merak ettiği konulardan biri de Ay tutulmasının Türkiye’den görülüp görülmeyeceği oluyor.
Bugün Ay Tutulması Ne Zaman Olacak? Türkiye'den İzlenecek Mi? O Burçlar Çok Dikkat Etsin, Her Şey Yerle Bir Olabilir! Astroloji meraklıların yakından takip ettiği Ay tutulmasının 30 Kasım günü gerçekleşeceği biliniyor. Bu sene beşincisi ve aynı zamanda son ay tutulması olacağı bilinene tutulmanın hangi saatte gerçekleşeceği ve hangi ülkelerde görülebileceği büyük merak konusu oldu. Dünyadaki birçok ülkeden çıplak göz ile görülebileceği bilinen ay tutulmasının büyük etkiler yaratacağı da düşünülüyor.
Ay Tutulması Ne Zaman Gerçekleşecek?
Bu yıl beşinci ve son kez gerçekleşmesi beklenen Ay tutulması ile ilgili en çok sorulan soruların başında tutulmanın ne zaman gerçekleşeceği geliyor. 30 Kasım Pazartesi günü gerçekleşeceği bilinene ay tutulmasının saat 11.31’de başlanacağı açıklandı. Astrolojiye ilgili kişiler Ay tutulmasından sonra yaşanacak gelişme ve değişiklikleri kimlerin etkileneceğini araştırıyor.
30 Kas 2020 - 16:06 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.