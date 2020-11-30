Bugün Ay Tutulması Ne Zaman Olacak? Türkiye'den İzlenecek Mi? O Burçlar Çok Dikkat Etsin, Her Şey Yerle Bir Olabilir! Astroloji meraklıların yakından takip ettiği Ay tutulmasının 30 Kasım günü gerçekleşeceği biliniyor. Bu sene beşincisi ve aynı zamanda son ay tutulması olacağı bilinene tutulmanın hangi saatte gerçekleşeceği ve hangi ülkelerde görülebileceği büyük merak konusu oldu. Dünyadaki birçok ülkeden çıplak göz ile görülebileceği bilinen ay tutulmasının büyük etkiler yaratacağı da düşünülüyor.

Ay Tutulması Ne Zaman Gerçekleşecek?



Bu yıl beşinci ve son kez gerçekleşmesi beklenen Ay tutulması ile ilgili en çok sorulan soruların başında tutulmanın ne zaman gerçekleşeceği geliyor. 30 Kasım Pazartesi günü gerçekleşeceği bilinene ay tutulmasının saat 11.31’de başlanacağı açıklandı. Astrolojiye ilgili kişiler Ay tutulmasından sonra yaşanacak gelişme ve değişiklikleri kimlerin etkileneceğini araştırıyor.