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- 30 Kas 2020 - 16:18 G: 30 Kas 2020 - 16:27

Kadir Şeker Olayında Akıl Almaz Olay Milyonlara Soğuk Duş Etkisi Yarattı! O Kadın Bir Kilo Uyuşturucuyla Yakalandı! “Kadir’e Yazık Oldu!”

Geçtiğimiz zamanlarda gündeme gelen Kadir Şeker’in kurtardığı kadın, uyuşturucu ile yakalandı. Konya’da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker’in kurtarmak istediği kadının bulunduğu araçta 900 gr eroin ele geçirildi. Söz konusu haberin ardından milyonlar gördüklerine inanamadı. Haberin detaylarını merak edenler derin bir araştırma içerisine girdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Kadir Şeker Olayında Akıl Almaz Olay Milyonlara Soğuk Duş Etkisi Yarattı! O Kadın Bir Kilo Uyuşturucuyla Yakalandı! “Kadir’e Yazık Oldu!” Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde durdurulan bir aracın içerisinde yapılan arama sonucu araçta 900 gr eroin maddesi bulundu. Konuyla ilgili araçta bulunan, kamuoyunda “Kadir Şeker olayı” olarak bilinen ve öldürülen kişinin kız arkadaşı olan Ayşe D. Ve M.H göz altına alındı.

Ayşe D. ve yanındaki şüpheli hakkında, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan işlem başlatıldı. Gözaltına alınan Ayşe D. ve arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Söz konusu haberin ardından milyonlarca kişi olay hakkında detaylı bilgi arayışına girdi. Kadir Şeker olayını bilmeyenler ise arama motorlarında olay hakkında araştırmalarda bulundu.

30 Kas 2020 - 16:18 - Gündem

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