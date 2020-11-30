Masterchef'in Eski Yarışmacısı Diskalifiye Olan Uğur Hakkında Öyle Bir Açıklama Yaptı Yer Gök Tir Tir Titredi! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! "Çok Garip Bir Olay!"
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef Türkiye yayınlanan her bölümüyle sevenlerini büyülemeyi başarıyor. Jüri koltuğunda oturan isimler arasında, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ünlü Şefler yer alıyor. Yayınlanan her bölümünde ayrı bir rekabetle ekran karşısına gelen yarışma günden güne büyük finale yaklaşıyor. Birincinin kim olacağı ise merak edilen konular arasında şimdiden yer alıyor.
Hemen hemen her bölümünde yeni bir olayla gündeme gelen Masterchef Türkiye yine öyle bir haberle sosyal medyayı çalkaladı ki duyanlar şok oldu. Masterchef Türkiye’nin eski yarışmacısı diskalifiye olan Uğur hakkında öyle açıklamalarda bulundu ki, yer gök tir tir titredi. Açıklamaları görenlerin ağzı açık kaldı. Konuyu daha detaylı öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarına akın etti.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Uğur Yılmaz Deniz, yıllar önce yaptığı küfürlü paylaşımlarının ortaya çıkması sonucu diskalifiye edilmişti. Yarışmacının paylaşımlarını gören Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak Uğur Yılmaz Deniz’in yarışmadan diskalifiye edildiğini açıklamıştı. Söz konusu açıklamanın ardından yarışmacının tüm sevenleri büyük bir üzüntü yaşamış ve yarışmadan ayrılmamasını temenni etmişlerdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.