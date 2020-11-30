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- 30 Kas 2020 - 17:23 G: 30 Kas 2020 - 17:35

Masterchef'in Eski Yarışmacısı Diskalifiye Olan Uğur Hakkında Öyle Bir Açıklama Yaptı Yer Gök Tir Tir Titredi! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! "Çok Garip Bir Olay!"

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef Türkiye yayınlanan her bölümüyle sevenlerini büyülemeyi başarıyor. Jüri koltuğunda oturan isimler arasında, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ünlü Şefler yer alıyor. Yayınlanan her bölümünde ayrı bir rekabetle ekran karşısına gelen yarışma günden güne büyük finale yaklaşıyor. Birincinin kim olacağı ise merak edilen konular arasında şimdiden yer alıyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Hemen hemen her bölümünde yeni bir olayla gündeme gelen Masterchef Türkiye yine öyle bir haberle sosyal medyayı çalkaladı ki duyanlar şok oldu. Masterchef Türkiye’nin eski yarışmacısı diskalifiye olan Uğur hakkında öyle açıklamalarda bulundu ki, yer gök tir tir titredi. Açıklamaları görenlerin ağzı açık kaldı. Konuyu daha detaylı öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarına akın etti.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Uğur Yılmaz Deniz, yıllar önce yaptığı küfürlü paylaşımlarının ortaya çıkması sonucu diskalifiye edilmişti. Yarışmacının paylaşımlarını gören Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak Uğur Yılmaz Deniz’in yarışmadan diskalifiye edildiğini açıklamıştı. Söz konusu açıklamanın ardından yarışmacının tüm sevenleri büyük bir üzüntü yaşamış ve yarışmadan ayrılmamasını temenni etmişlerdi.

30 Kas 2020 - 17:23 Ankara- Yaşam

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