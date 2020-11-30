Masterchef'in Eski Yarışmacısı Diskalifiye Olan Uğur Hakkında Öyle Bir Açıklama Yaptı Yer Gök Tir Tir Titredi! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! "Çok Garip Bir Olay!"

Hemen hemen her bölümünde yeni bir olayla gündeme gelen Masterchef Türkiye yine öyle bir haberle sosyal medyayı çalkaladı ki duyanlar şok oldu. Masterchef Türkiye’nin eski yarışmacısı diskalifiye olan Uğur hakkında öyle açıklamalarda bulundu ki, yer gök tir tir titredi. Açıklamaları görenlerin ağzı açık kaldı. Konuyu daha detaylı öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarına akın etti.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Uğur Yılmaz Deniz, yıllar önce yaptığı küfürlü paylaşımlarının ortaya çıkması sonucu diskalifiye edilmişti. Yarışmacının paylaşımlarını gören Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak Uğur Yılmaz Deniz’in yarışmadan diskalifiye edildiğini açıklamıştı. Söz konusu açıklamanın ardından yarışmacının tüm sevenleri büyük bir üzüntü yaşamış ve yarışmadan ayrılmamasını temenni etmişlerdi.