Kabine Toplantısı Sona Erdi! Merakla Beklenen Yeni Tedbirler Açıklandı! Alınan Yeni Kararlar Neler? Bugün yapılan Kabine Toplantısı’nda gündeme gelen konular vatandaşlar üzerinde büyük bir merak oluşturdu. Toplantıda hangi konuların ele alındığı ve yeni kararların getirilip getirilmeyeceği merak edilen konular arasına yer aldı. Kabine Toplantısı’nın bitmesini bekleyen milyonlarca kişi, televizyon karşısına geçerek yapılacak olan açıklamaları beklemeye başladı.

Birçok değişikliğin olacağı düşünülen, Kabine Toplantısı’nda son durumla beraber yeni kararlar açıklandı. Bugün saat 15.00 da Beştepe’de başlayan Kabine Toplantısı’nda alınan kararlar vatandaşlar tarafından büyük bir merakla beklendi. Kararların hangi yönde olacağı ve hangi konular için yapılacağı ise yine milyonların aklında olan sorular arasında yer aldı.

Kabine Toplantısı Sona Erdi! Merakla Beklenen Yeni Tedbirler Açıklandı! Alınan Yeni Kararlar Neler?

Toplantının bitiminden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararlar kapsamında açıklamalarda bulunarak vatandaşları bilgilendirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da Kabine Toplantısı’nda yer alacağı ve sunum yapacağı belirtilmişti. Geçtiğimiz günlerde Koronavirüs kapsamında alınan önlemlerin vaka tablosuna nasıl yansıyacağı ise değerlendirmeler arasında yer aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından vaka sayısının gidişatına göre yeni tedbirlerin alınması veya tedbirlerin kaldırılması bekleniyordu. Yapılacak olan sunuma bağlı olarak her ihtimal göz önüne alındı ve karara bağlandı.

Yapılan Kabine Toplantısı’nda birçok karara varıldı ve kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Koronavirüs kapsamında alınan önlemler genişletilerek vaka sayısının düşmesi hedeflendi. Berberlerin kapanması, AVM’lerde çalışma saatlerinin değişmesi ve şehirlerarası seyahat yasağının yeniden getirilmesi için kararlar alındı. Birçok il de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bunun yanı sıra sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlar için yeni kararlar verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen hafta Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından alınan kararları Kabine’ye sundu. Yapılan sunumun ardından yeni kısıtlamalar açıklandı. Şehirlerarası seyahat yasağı kapsamında ise illerin çıkışları kapandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 4 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor."

Vatandaşlarımız Herangibir ücret ödemeden Aşıya Ulaşabileceklerdir

"Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir."

Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek."

Hafta İçi akşam 21.00'den sabah saat 5'e kadar devam edecek."

"Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."

"Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir."

"Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak."

"50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek."

Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı günün den itibaren uygulanacağını bildirdi.

den itibaren uygulanacağını bildirdi. "Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir."

"Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir."

"Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."

"Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır."

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