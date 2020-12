Ankara Mamak Belediye personeli halkın emrinde

Sosyal belediyecilik anlayışında çıtayı her gün biraz daha yükselten Mamak Belediyesi’nin, 65 yaş üstü ve kimsesiz vatandaşlara yönelik hizmetlerinden biri olan Acil Müdahale aracı bu kez Ege Mahallesi’nde Memduha Ünal(68 )ın eli kolu oldu. Musluğu arıza yaptığından dolayı ve 65 yaş üstü olduğu için sokağa çıkamadığından Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’ni arayan kadının talebi yerine getirildi.

İlçe sınırları içerisinde ikamet eden yaşlı vatandaşların evlerinde yapılması gereken muhtelif elektrik, su tesisatı ve mekanik arızalarına hiçbir ücret talep edilmeden çözüm veren Acil Müdahale Aracı, yaşlı kadının musluğundaki arızayı giderdi.

Güçlü dayanışma ile başaracağız

Mamak Belediyesi olarak 7/24 vatandaşın emrinde olduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımızın her daim yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Bize başvuran Memduha Teyzemizin ihtiyacının giderilmesi hususunda gerekli talimatı arkadaşlara verdik. Büyüklerimizin yüzünün gülmesi bizim için çok önemli. Onlar bizim hazinelerimizdir. Güçlü dayanışma kültürümüz ile bu süreci daha kolay atlatacağız inşallah. Biz Mamak’ta yaşayan herkesin her zaman emrindeyiz ve her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de görevimizin başında, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.