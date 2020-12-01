Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum... 1 Aralık 2020
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,90 seviyesinde işlem görüyor.
Dün, en düşük 7,7440 en yüksek 7,8681 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7,8282'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 7,8970'ten işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,2 artışla 9,4505'ten, sterlin/TL de yüzde 1,1 değer kazancıyla 10,5610'dan satılıyor.
Dolar endeksi dün yaklaşık 7 ayın en düşük seviyesi olan 91,5 seviyesini görmesinin ardından bugün 91,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise dün 1,20'nin üzerini test etmesinin ardından kazançlarını geri vererek 1,1950 seviyesinde dengelendi.
Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Chrisitine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini belirtti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.