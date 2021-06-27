Mehmet Şef Parmaklarını Nasıl Kaybetti? MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın Sol Elinin Hikayesi… Mehmet Sefin eline ne oldu?
TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programı MasterChef Türkiye başarılı şekilde yayın hayatına devam ediyor. Sevilen program birçok farklı konuyla gündem olmaya devam ediyor. Her hafta elenen yarışmacılarla ve yaşanan sansasyonel olaylarla gündemde yer alan MasterChef Türkiye programının jüri üyeleri ile ilgili ayrıtılar da merak ediliyor.
Mehmet Şef Parmaklarını Nasıl Kaybetti? MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın Sol Elinin Hikayesi… MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna jüri üyeliği yapıyor. Programla beraber tanınan isimler hale gelen jüri üyeleri ile ilgili birçok ayrıntı da izleyici tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.
MasterChef Türkiye programının jüri üyelerinin eğitimleri, kariyerleri ve özel hayatlarının yanı sıra merak edilen daha küçük ayrıntılar da oluyor. Özellikle programın jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya’nın sol eline ne olduğu izleyiciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye’nin deneyimli jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın sol elini neden sürekli cebinde tuttuğu araştırılmaya devam ediliyor.
27 Haz 2021 - 14:14 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.