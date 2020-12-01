Haberler Ankara Haberler Ankara
- 01 Ara 2020 - 20:57 G: 01 Ara 2020 - 20:58

1 Aralık 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

Son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu, 4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi Toplam hasta 506 bin 966 olurken, vefat sayısı 13 bin 936’ya çıktı Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 101 oldu.

Son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi. Toplam test sayısı 18 milyon 772 bin 604’e ulaştı. Hasta sayısı 506 bin 966, vefat sayısı 13 bin 936, ağır hasta sayısı 5 bin 303, aktif hasta sayısı 83 bin 710 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti. 

- "Tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6 bin 101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım." ifadesini kullandı.

01 Ara 2020 - 20:57 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Başkent Haberleri! Başkent Ankara Haberleri, Son Dakika Başkent Haber Güncel ... mask
Başkent Haberleri! Başkent Ankara Haberleri, Son Dakika Başkent Haber Güncel ...
Ankara'da ŞOK 2 Aralık Aktüel Ürünler Hangileri? Hangi Mağazada Hangi Ürün Satılıyor? İşte ŞOK Aktüel 2 Aralık 2020 mask
Ankara'da ŞOK 2 Aralık Aktüel Ürünler Hangileri? Hangi Mağazada Hangi Ürün Satılıyor? İşte ŞOK Aktüel 2 Aralık 2020
Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmıştır? Türklerin Kullandığı Alfabeler Hangileridir? mask
Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmıştır? Türklerin Kullandığı Alfabeler Hangileridir?
Sol Yanım Dizisinin Yıldızı Özge Yağız Ne Mezunu? Özge Yağız’ın Okuduğu Bölümü Görünce “Hem Güzel Hem Zekiymiş“ Diyeceksiniz! mask
Sol Yanım Dizisinin Yıldızı Özge Yağız Ne Mezunu? Özge Yağız’ın Okuduğu Bölümü Görünce “Hem Güzel Hem Zekiymiş“ Diyeceksiniz!
Cansu Dere’nin Aldatılma İtirafı Şok Etti! Öyle Açıklamalarda Bulundu Ki, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! mask
Cansu Dere’nin Aldatılma İtirafı Şok Etti! Öyle Açıklamalarda Bulundu Ki, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!
Gelin Kuşağı Nasıl Bağlanır? Kim Bağlar? Kuşak Bağlanırken Hangi Dualar Edilir? mask
Gelin Kuşağı Nasıl Bağlanır? Kim Bağlar? Kuşak Bağlanırken Hangi Dualar Edilir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL