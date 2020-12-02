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- 02 Ara 2020 - 14:29 G: 02 Ara 2020 - 14:36

Ramo Dizisinin Yıldızı Murat Yıldırım Nereli? Murat Yıldırım’ın Nereli Olduğunu Öğrenenler “Mütevazılığını Buradan Almış“ Diyecekler…

Kim Milyoner Olmaz İster programının sunuculuğunu yapan Murat Yıldırım, son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yerini alıyor. Ramo karakterine hayat veren yıldız oyuncu, kariyerinin başarılı performansı ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Son zamanlarda hakkında pek bilgi sahibi olmayan takipçileri Murat Yıldırım’ın nereli olduğunu merak ediyor. İşte haberin tüm detayları…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ramo Dizisinin Yıldızı Murat Yıldırım Nereli? Murat Yıldırım’ın Nereli Olduğunu Öğrenenler “Mütevazılığını Buradan Almış“ Diyecekler… Başarılı oyuncu Murat Yıldırım babasının görevi nedeni ile 1979 yılında Konya’da dünyaya geldi. Eğitim hayatını başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Uzun süredir tiyatroya olan ilgisi nedeni ile üniversitede öğrenim gördüğü süre içerisinde tiyatro bölümüne girerek kendini geliştirmeye başladı.

Daha sonra 2003 yılında Ölümsüz Aşk dizisi ile televizyon ekranlarına adımını atan Murat Yıldırım, kısa süreli yayınlanan dizide birkaç sahnede rol aldı. Bütün Çocuklarım dizisinde yer alarak Büyük Yalan dizisi ile kariyerine devam etti. Daha sonra Fırtına dizisinde dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu performansı ile izleyenleri etkilemeyi başardı.

Başrolünü oynadığı dizide ismini duyurmayı başaran Yıldırım, Altın Portakal ödülüne layık görüldü. Asi dizisinde Tuba Büyüküstün ile başrolü paylaşan Yıldırım, kariyerinin en iyi çıkışlarından birisini yaparak televizyon ekranlarına imzasını attı. Farklı projelerden teklif gelmesi ile beraber Aşk ve Ceza dizisi için anlaşma masasına oturdu.

02 Ara 2020 - 14:29 - Biyografi

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