2021 Tapu Masrafları Ne Kadar Tutuyor? 2021 yılı tapu harcı bedeli satış bedeline göre değişiklik gösterir. Her iki tarafça aksi kararlaştırılmadıkça, tapu masrafları hem alıcıdan hem de satıcıdan eşit olarak, yani her iki taraftan tahsil edilen satış bedelinin% 2'si oranında tahsil edilir.

Örneğin 400.000 liralık bir ev alırken;

400.000 Türk Lirası / 1.000 = 400

400 x 20 = 8.000 TL

8.000 Türk lirası alıcı tarafından ve 8.000 Türk lirası satıcı tarafından ödenir. Yani tapu bedeli için toplam 16.000 Türk Lirası ödenir. Bu formül bütün değerler için uygulanabilir.

2021 yılında tapu harcı masraflarına 9.11 oranında zam yapılması tahmin edilmekte.Tapu harç bedeli 2021 yılında 381 TL olacak.

Tapu Harcı Nereye Yatırılır?

Tapu harcının yatırılacağı yer yakın zamana kadar yalnızca Halk Bankası ve Ziraat Bankası idi. Ancak mevzuata göre artık neredeyse tüm bankalara ücret yatırmak mümkün. Vatandaşlar ayrıca e-devlet aracılığıyla da ödeme yapabilirler.

Tapu ve Kadastro Ücreti ve İşletme Sermayesi Sorgulama ekranında gerekli bilgileri doldurarak ücret ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz. Bu sayede zamandan tasarruf edebilir ve süreci daha hızlı yürütebilirsiniz. Tapu masraflarının ödenebileceği bankalar şunlardır:

T.C. Ziraat Bankası

Halk Bankası

İş Bankası

Yapı Ve Kredi Bankası

Garanti Bankası

Şekerbank

Albaraka Türk Katılım Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Turkısh Bank

Ziraat Bankası Tapu Harcını Kimler Ödeyebilir?

Tapu harcını Ziraat Bankasından ödeyebilecek kişiler şu şekilde sıralanabilir:

Tapu sicilinden hizmet alanların Ziraat Bankası'na tapu harcı ödemeleri gerekmektedir.

Tapu Müdürlüğü tarafından, tapu alım işleminin sahibi tapu ücretini Ziraat Bankası'na ödemek üzere görevlendirilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Ziraat Bankası'na tapu harcı ödeyebilirler.

Gayrimenkul tapu işleminde alıcı ve satıcı konumunda bulunan kişi, tapu bedelini Ziraat Bankasına ödeyebilir.

Tapu masrafları ödemesi için Ziraat Bankası tercih edilebilir. Bu banka için tapu harcı ödeme koşulları ise şunlardır:

Tapu Müdürlüğü ile alınan hizmet, ücret ödeme bildiriminin SMS ile alınmasıyla yapılmalıdır.

Tapu dairesi tarafından gönderilen SMS’te yer alan banka hesap numarası bankaya verildiği sürece Ziraat Bankası’ndan tapu harcı ödenebilir.

Ödenecek tapu harcı ücreti tutarı SMS ile öğrenilip bankaya SMS bilgisi verildiğinde ücret ödenir.

İnternetten Tapu Harcı Nasıl Ödenir?

Tapu harcını internet üzerinden ödemek için öncelikle Tapu ve Kadastro Müdürlüğü internet sitesine girilmelidir. Bunun için şu basamaklar izlenebilir:

Önce "Tapu ve Genel Kadastro Elektronik Koleksiyonları" sayfasına tıklayın.

Ardından, ekranda görüntülenen sayfada "Gider Tahsilatı" başlığını seçin.

Ekrana açılan pencerede "Gelir Yönetimi / Tapu ve Kadastro Ücreti Sorgulama ve Ödeme" başlığı altında "Elektronik Tahsilat Seri Numarası" yazar.

Alt kısımdaki "Ara" butonuna tıklayarak yatırılacak tapu bedelini öğrenebilirsiniz.

Daha sonra web sitesinde yer alan talimatlara göre kredi kartı bilgilerini girip kredi kartı ile sözleşme ücreti ödeme işlemini gerçekleştirin.

Tapu Harcı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Tapu harcı sorgulaması yapmak için bulunulan konum kullanılabilir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü resmi sitesine girdikten sonra çeşitli görüntüleme teknolojileri kullanılarak, harita görünümü ekranda değiştirilebilir. Parsel sorgulama, harita üzerindeki kısayol işlevi kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Bu fonksiyon ile büyük ölçekli mesafe ölçümü yapılabilir.

E-Devlet resmi web sitesi ile diğer tapu harçlarını inceleyebilirsiniz. Burada sorgulama yapmak için Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine kayıt olmanız gerekmektedir. Sistem, TC kimlik numarası TAKBİS'e kayıtlı kişiler tarafından kullanılır. Kişi halihazırda kayıtlı ise bu işlemi e-devlet üzerinden gerçekleştirebilir, kayıtlı değilse en yakın PTT şubesine gidip e-devlet şifresini almak için TC kimlik kartını kullanabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra tapu masrafları ile ilgili sorgulamayı oldukça kolay bir şekilde yapabilirsiniz.