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- 04 Ara 2020 - 23:13 G: 04 Ara 2020 - 23:14

MKE Ankaragücü'nde 4 kişinin testi pozitif çıktı - Ankara

MKE Ankaragücü'nde 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde 4 kişinin yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan Kovid-19 testleri sonucunda, teknik ekibimizden 1 kişi, profesyonel takım idari ve yardımcı personelimizden 3 kişinin testi pozitif çıkmıştır. Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır." denildi.

04 Ara 2020 - 23:13 AA Ankara- Spor

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