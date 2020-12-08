Haberler Ankara Haberler Ankara
- 08 Ara 2020 - 16:06 G: 08 Ara 2020 - 16:18

Ankara’da Carrefour 8 Aralık Aktüel Ürünler Hangileri? Hangi Mağazada Hangi Ürün Satılıyor? İşte Carrefour Aktüel 8 Aralık 2020 Kataloğu!

Türkiye’nin en eski marketler zinciri Carrefour müşterilerine çeşitli kampanya ve indirim seçenekleri sunmaya devam ediyor. En çok ziyaret edilen süper marketlerden biri olan Carrefour özellikle aktüel ürün günlerinde hatırı sayılır bir yoğunluk yaşıyor. Marketler zincirinin aktüel ürün günlerinde raflarında yer alacak ürünler ve fiyatları ise vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara’da Carrefour 8 Aralık Aktüel Ürünler Hangileri? Hangi Mağazada Hangi Ürün Satılıyor? İşte Carrefour Aktüel 8 Aralık 2020 Kataloğu! Carrefour marketler zinciri kuruluşundan bu yana ürün kalitesi ve uygun fiyat politikası ile sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ve en köklü marketler zinciri olan Carrefour yılın her dönemi indirimli ürün ve kampanyaları ile müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Sevilen marketler zinciri binlerce marka ve çeşit ürünü ile her gelir kesiminden vatandaşa seçenek sunmaya devam ediyor. Birçok markada ürünü bünyesinde bulunduran Carrefour farklı fiyat seçenekleri ve kaliteli ürünleri ile müşteri sayısını arttırmaya devam ediyor. İhtiyaca yönelik ürünleri ve güler yüzlü çalışanları ile müşteri memnuniyetine de önem veren marketler zinciri yılın her dönemi yoğun çalışma temposuna sahip oluyor.

Her kesimden vatandaşa ihtiyaçlarına yönelik ürünleri sunan Carrafour marketler zinciri her zaman uygun fiyat politikası ile dikkat çekse de aktüel ürün günlerindeki indirimler de müşterileri çekmeye devam ediyor. Binlerce çeşit ürünü çok uygun fiyatlarla raflarında bulunduran Carrefour aktüel ürün günlerinde normalden de kalabalık bir kitleye hizmet veriyor. Vatandaşların erken saatlerde ziyaret etmeye başladığı aktüel ürün günlerinden mallar büyük bir hız ile tükeniyor.

08 Ara 2020 - 16:06 Ankara- Aktüel Ürünler

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Ankara’da A101 5 Aralık Aktüel Ürünler Hangileri? Hangi Mağazada Hangi Ürün Satılıyor? İşte A101 Aktüel 5 Aralık 2020 Kataloğu mask
Ankara’da A101 5 Aralık Aktüel Ürünler Hangileri? Hangi Mağazada Hangi Ürün Satılıyor? İşte A101 Aktüel 5 Aralık 2020 Kataloğu
A101 İndirim Öyle Yapılmaz Böyle Yapılır Dedi, Kampanyasını Duyurdu! Milyonların Ağzı Açık Kaldı… mask
A101 İndirim Öyle Yapılmaz Böyle Yapılır Dedi, Kampanyasını Duyurdu! Milyonların Ağzı Açık Kaldı…
Ankara'da ŞOK 2 Aralık Aktüel Ürünler Hangileri? Hangi Mağazada Hangi Ürün Satılıyor? İşte ŞOK Aktüel 2 Aralık 2020 mask
Ankara'da ŞOK 2 Aralık Aktüel Ürünler Hangileri? Hangi Mağazada Hangi Ürün Satılıyor? İşte ŞOK Aktüel 2 Aralık 2020
Ankara’da A101 30 Kasım Aktüel Ürünler Hangileri? Hangi Mağazada Hangi Ürün Satılıyor? İşte A101 Aktüel 30 Kasım 2020 Kataloğu mask
Ankara’da A101 30 Kasım Aktüel Ürünler Hangileri? Hangi Mağazada Hangi Ürün Satılıyor? İşte A101 Aktüel 30 Kasım 2020 Kataloğu
A101 Resmen Bütün Şubeleri Bedavaya Boşaltıyor! Bu Kampanya Büyük Ses Getirecek! Görenler Koşa Koşa A101’e Akın Etti… mask
A101 Resmen Bütün Şubeleri Bedavaya Boşaltıyor! Bu Kampanya Büyük Ses Getirecek! Görenler Koşa Koşa A101’e Akın Etti…
ŞOK Market İndirimin Kralını Resmen Duyurdu! Evinizi Sadece 50 Liraya Doldurabileceksiniz! Son Bir Gün Kaldı… mask
ŞOK Market İndirimin Kralını Resmen Duyurdu! Evinizi Sadece 50 Liraya Doldurabileceksiniz! Son Bir Gün Kaldı…
Ankara’da Migros 26 Kasım Aktüel Ürünler Hangileri? Hangi Mağazada Hangi Ürün Satılıyor? İşte Migros Aktüel 26 Kasım 2020 Kataloğu mask
Ankara’da Migros 26 Kasım Aktüel Ürünler Hangileri? Hangi Mağazada Hangi Ürün Satılıyor? İşte Migros Aktüel 26 Kasım 2020 Kataloğu
A101 26 Kasım 2020 Aktüel Ürünler! A101 Ankara Mağazaları Perşembe Kataloğunda Hangi İndirimler Var?A101 Ankara Mağazaları mask
A101 26 Kasım 2020 Aktüel Ürünler! A101 Ankara Mağazaları Perşembe Kataloğunda Hangi İndirimler Var?A101 Ankara Mağazaları
ŞOK 3 Ayaklı Lambader İndirimi! 25 Kasım Çarşamba ŞOK Fırsatlarında Hangi İndirimler Var? mask
ŞOK 3 Ayaklı Lambader İndirimi! 25 Kasım Çarşamba ŞOK Fırsatlarında Hangi İndirimler Var?
BİM İndirimini Dile Getirdi! Kataloğu Görenler Marketin Önünde Uzun Kuyruklar Oluşturdu! BİM Cuma Hangi İndirimler Var? mask
BİM İndirimini Dile Getirdi! Kataloğu Görenler Marketin Önünde Uzun Kuyruklar Oluşturdu! BİM Cuma Hangi İndirimler Var?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cyberpunk 2077 Çıkış Tarihi Açıklandı! Cyberpunk 2077 Kaç TL? mask
Cyberpunk 2077 Çıkış Tarihi Açıklandı! Cyberpunk 2077 Kaç TL?
Demet Akalın Survivor’da! Bu Yıl Survivor Ekibi Gümbür Gümbür Geliyor! Survivor Bu Yıl Demet Akalın’la İzlenme Rekoru Kıracak! mask
Demet Akalın Survivor’da! Bu Yıl Survivor Ekibi Gümbür Gümbür Geliyor! Survivor Bu Yıl Demet Akalın’la İzlenme Rekoru Kıracak!
KYK Taahhütname Onayı Nasıl Yapılır? Son Gün Ne Zaman? mask
KYK Taahhütname Onayı Nasıl Yapılır? Son Gün Ne Zaman?
Sigara Tiryakilerine Kabus Gibi Haber! O Markaların Sigaraları Artık Bu Fiyata Satılacak! Bugünden İtibaren Bu Fiyatlara Satılacak! mask
Sigara Tiryakilerine Kabus Gibi Haber! O Markaların Sigaraları Artık Bu Fiyata Satılacak! Bugünden İtibaren Bu Fiyatlara Satılacak!
AGİ Hariç Asgari Ücret Ne Kadar? 2021 Asgari Ücret Net ve Brüt Rakamları... mask
AGİ Hariç Asgari Ücret Ne Kadar? 2021 Asgari Ücret Net ve Brüt Rakamları...
Karantina Süresi Düştü Mü? Korona Karantina Süresi Kaç Gün Oldu? mask
Karantina Süresi Düştü Mü? Korona Karantina Süresi Kaç Gün Oldu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL