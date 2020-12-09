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09 Ara 2020 - 15:28

Koronavirüs Önlemlerine Son Dakika Uyarısı! 14 Gün Karantina Geliyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınından ötürü yasaklar yeniden gündeme gelmeye devam ediyor. Sokağa çıkma yasakları gün geçtikçe artmaya başlıyor. Günlük vaka sayısında artış yaşanmasından ötürü ikinci dalga geldi. Buna sebep olarak kış aylarının gelmiş olması da çok büyük bir etken. Bu sebeplerden ötürü yeni yasakların gelmesi ise an meselesi. Milyonlarca kişi 14 gün sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceğini merak ediyor.