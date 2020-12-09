Koronavirüs Önlemlerine Son Dakika Uyarısı! 14 Gün Karantina Geliyor!
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınından ötürü yasaklar yeniden gündeme gelmeye devam ediyor. Sokağa çıkma yasakları gün geçtikçe artmaya başlıyor. Günlük vaka sayısında artış yaşanmasından ötürü ikinci dalga geldi. Buna sebep olarak kış aylarının gelmiş olması da çok büyük bir etken. Bu sebeplerden ötürü yeni yasakların gelmesi ise an meselesi. Milyonlarca kişi 14 gün sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceğini merak ediyor.
Koronavirüs kapsamında sokağa çıkma yasakları günden güne artmaya başladı. Bununla beraber milyonlarca kişi 14 gün sokağa çıkma yasağının getirilip getirilmeyeceğini merak etmeye başladı. Vaka sayılarının artmasıyla beraber tedbirler ve kısıtlamalar artmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen “14 gün sokağa çıkma yasağı” herkesin kafasını karıştırdı. İnsanlar konu hakkında detaylı bir bilgi arayışına girdi.
Covid-19 kapsamında verilen mücadele için tedbirler ve kısıtlamalar yeniden gündeme gelmeyi sürdürüyor. Bunun yanı sıra kısıtlamalarla ilgili gündeme gelen konular arasında, 14 günlük sokağa çıkma yasağının getirilip getirilmeyeceği merak konusu oldu. Konunun netlik kazanması için yeniden Kabine Toplantısı’nın yapılacağı söylendi. Milyonlarca kişi toplantıda alınacak olan yeni kararları büyük bir merak içerisinde bekliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.