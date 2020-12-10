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- 10 Ara 2020 - 21:47 G: 10 Ara 2020 - 21:48

10 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı

Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı. Dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan böyle Türkiye'deki toplam vaka sayısını açıklayacaklarını duyurmuştu.

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından 11 Mart'ta ortaya çıkan ilk vaka sonrası Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Günlük Koronavirüs Tablosuna eklenen bilgiye göre, Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı.

Vaka sayısı, tablonun "toplam" olarak adlandırılan bölümünde yer alırken, bu bölümde ayrıca toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579, vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567, vefat 15 bin 751, ağır hasta 5 bin 943, iyileşen hasta sayısı ise 452 bin 593 olarak kayıtlara geçti.

10 Ara 2020 - 21:47 AA Ankara- Sağlık

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