Haberler Ankara Haberler Ankara
- 13 Ara 2020 - 09:15 G: 13 Ara 2020 - 09:16

Kadınlar da Doğum Sonrasına Dikkat!

Kadın Doğum ve Genıtal Estetık Uzmanı Op. Dr. Meltem Erkmen konu hakkında bİlgİler verdİ.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Günümüzde vajinal doğum olumsuz sonuçlarından dolayı genital estetik kaygılarda az tercih edilmektedir. Bu aslında yanlış bir inançtır. Doğum doğal seyrinde ve zamanında gerçekleştiği takdirde herhangi bir yırtık ve doğum dikişi olmadan sonuçlanabilir.

Her ne kadar doğum sırasında işler yolunda da gitse doğum sonrasında oluşacak deformasyonlardan kadın kendini mutsuz hissedebilir ve eskisi gibi bir görünüm arzu edebilir.

Vajinal doğum sırasında son anda bebeğin başının çıkışını kolaylaştırmak için epizyotomi denilen cerrahi kesi ve ardından bunun dikimi çok nadir karşılaşılacak bir durum değildir. Vajina ve perine de bu kesinin yapılmadığı durumlarda da sonradan onarım gerektiren kontrolsüz yırtıklarda oluşabilir.

Bu kesilerin onarılmadığı ya da tekniğine uygun onarılmadığı kötü iyileşmenin olduğu durumlarda bu bölgede istenmeyen kötü görüntüler oluşabilmekte vajina ağzı açık kalabilmektedir. Bu durumlarda perine yeniden yapılandırılıp estetik bir görüntü elde edilmesi mümkün olabilmektedir.

Vajinanın elastikiyet kaybı yapılandırılarak kegel egzersizleri ve lazer gibi cerrahi olmayan uygulamalarla da düzeltilebilir. Vajina doğumdan sonra altıncı ayda eğer dikişlerde problem devam ediyor ve iyileşme başarılı bir şekilde gerçekleşmemişse operasyon ile düzeltme işlemi gerçekleştirilebilir. Dikiş yara izleri vajina girişinin dışarıya doğru açık kalması nedeniyle içerisi görünüyor gibi olması perine aralığının kısalması gibi durumlar vajinoplasti ve perineoplasti ameliyatının birlikte yapılmasıyla düzeltilebilir.

Bu ameliyat lokal anesteziyle yaklaşık bir saat sürer bir gün sonra normal yaşama dönebileceği bir işlemdir.

13 Ara 2020 - 09:15 - Sağlık

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Dr. Efe Kaya, Diş Gelişimine İyi Gelen Besinleri Açıkladı! mask
Dr. Efe Kaya, Diş Gelişimine İyi Gelen Besinleri Açıkladı!
İnsan Neden Kaşınır? Saç Dipleri, Vücut Kaşıntısı Neden Olur, Nasıl Geçer? mask
İnsan Neden Kaşınır? Saç Dipleri, Vücut Kaşıntısı Neden Olur, Nasıl Geçer?
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 12 Aralık 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 12 Aralık 2020
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,6 milyonu geçti mask
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,6 milyonu geçti
11 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
11 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Pandemi döneminde kadın hastalıklarına dikkat! mask
Pandemi döneminde kadın hastalıklarına dikkat!
Psikolojik Problemler Saçları Döküyor! mask
Psikolojik Problemler Saçları Döküyor!
Koronavirüs Aşısının Fiyatı Ne Kadar Olacak? Türkiye'de İlk Aşı Ne Zaman Yapılacak? mask
Koronavirüs Aşısının Fiyatı Ne Kadar Olacak? Türkiye'de İlk Aşı Ne Zaman Yapılacak?
Aşı Vurulanlar Maske Kullanacak Mı? Milyonlarca Kişinin Merak Ettiği Soru Sonunda Yanıtlandı! mask
Aşı Vurulanlar Maske Kullanacak Mı? Milyonlarca Kişinin Merak Ettiği Soru Sonunda Yanıtlandı!
Koronavirüs Aşısı İçin Alkol Uyarısı! Sputnik V Açıklamalarıyla Gündeme Oturdu! Aşı Vurulmadan 14 Gün Önce Alkol... mask
Koronavirüs Aşısı İçin Alkol Uyarısı! Sputnik V Açıklamalarıyla Gündeme Oturdu! Aşı Vurulmadan 14 Gün Önce Alkol...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Dr. Efe Kaya, Diş Gelişimine İyi Gelen Besinleri Açıkladı! mask
Dr. Efe Kaya, Diş Gelişimine İyi Gelen Besinleri Açıkladı!
Ankara Altındağ Belediyesi'nden 146 bin haneye çöp poşeti mask
Ankara Altındağ Belediyesi'nden 146 bin haneye çöp poşeti
Tüm Youtube Hesabı Olanların Dikkatine! Devlet Göz Açtırmıyor, Her An Yüzbinlerce Lira Ceza Yiyebilirsiniz... Şahangiller’e Büyük Şok! mask
Tüm Youtube Hesabı Olanların Dikkatine! Devlet Göz Açtırmıyor, Her An Yüzbinlerce Lira Ceza Yiyebilirsiniz... Şahangiller’e Büyük Şok!
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşma yaptı mask
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşma yaptı
Burcu Biricik’e Övgüler Art Arda Geldi! Sosyal Medya Adeta Onun İçin Ayaklandı! “Helal Olsun Sana” mask
Burcu Biricik’e Övgüler Art Arda Geldi! Sosyal Medya Adeta Onun İçin Ayaklandı! “Helal Olsun Sana”
Ünlü sanatçı Fatma Girik'e doğum günü sürprizi mask
Ünlü sanatçı Fatma Girik'e doğum günü sürprizi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL