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- 14 Ara 2020 - 21:18 G: 14 Ara 2020 - 21:19

İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit çocuklarına bisiklet hediye

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis memuru Barış Göl'ün Osmaniye'de yaşayan iki oğluna bisiklet hediye etti.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit çocuklarına bisiklet hediye

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis memuru Barış Göl'ün Osmaniye'de yaşayan iki oğluna bisiklet hediye etti.

14 Ara 2020 - 21:18 AA Osmaniye- Gündem

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