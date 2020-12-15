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- 15 Ara 2020 - 02:44 G: 15 Ara 2020 - 02:45

Son Dakika: Van'da 4,7 büyüklüğünde korkutan Deprem

Depremin 9,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 9,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

# deprem, van

15 Ara 2020 - 02:44 AA Ankara- Gündem

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