15 Ara 2020 - 12:38

Ankara Mamak Belediyesi’nden vatandaşlara çay ve çorba ikramı...

Mamak Belediyesi’nin vatandaşlara her sabah çay ve çorba ikram ettiği Mobil İkram Araçları vatandaşlardan tam not almaya devam ediyor. Her sabah Dikimevi ve Natoyolu caddesinde vatandaşlara ikram edilen çorbalar belediye işçisinin söylediği şarkılarla eğlenceli halde sunuluyor.