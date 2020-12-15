Ankara Mamak Belediyesi’nden vatandaşlara çay ve çorba ikramı...

''Yüzlerinde tebessüm görünce biz de mutlu oluyoruz''

Mamak Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Rüştü Toksoy, her sabah çorba ikram ederken, şarkı söylüyor. Mesaisini zevkle yapan Toksoy, dolaştığı mahallelerde farklı tarzıyla hem çorba ikram ettiği vatandaşları hem de kendisini evlerinin pencere ve balkonlarından izleyenleri gülümsetiyor. Vatandaşların dikkatini çekmeyi başaran Toksoy, işini severek yaptığını dile getirdi.

Çalışırken keyif almaya gayret ettiğini anlatan belediye işçisi, “Vatandaşlar, söyle amca, söyle dayı diyor. Repertuarımda Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, arabesk, ilahi her türlü müziği söylemeye çalışıyorum. Vatandaşların yüzünde gülümsemeyi görünce biz de mutlu oluyoruz” dedi.