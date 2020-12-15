Azerbaycan, Kovid-19 aşısı alımında Türkiye ile iş birliği yapıyor
Azerbaycan Sağlık Bakanı Yardımcısı Viktor Kasımov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alımı konusunda Türkiye ile sıkı iş birliği içerisinde olduklarını söyledi.
Azerbaycan, Kovid-19 aşısı alımında Türkiye ile iş birliği yapıyor
Azerbaycan Sağlık Bakanı Yardımcısı Viktor Kasımov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alımı konusunda Türkiye ile sıkı iş birliği içerisinde olduklarını söyledi.
Kasımov, düzenlediği basın toplantısında, aşı alımı konusunda birçok ülke ve kuruluşla ikili ve çok taraflı görüşmelerde bulunduklarını bildirdi.
15 Ara 2020 - 16:16 AA - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.