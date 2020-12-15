Azerbaycan, Kovid-19 aşısı alımında Türkiye ile iş birliği yapıyor

Azerbaycan Sağlık Bakanı Yardımcısı Viktor Kasımov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alımı konusunda Türkiye ile sıkı iş birliği içerisinde olduklarını söyledi.



Kasımov, düzenlediği basın toplantısında, aşı alımı konusunda birçok ülke ve kuruluşla ikili ve çok taraflı görüşmelerde bulunduklarını bildirdi.