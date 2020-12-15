Türkiye'nin 15 Aralık koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 190 adet yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testi yapıldı, 32 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 235 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 206 bin 190 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 105 olarak kayda geçti. Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek can kaybı bugün yaşandı. Son 24 saatte 235 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 29 bin 247 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 661 bin 191'e yükseldi. Toplam test sayısı 21 milyon 490 bin 195'e ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 898 bin 447, vefat sayısı 16 bin 881, ağır hasta sayısı 5 bin 988 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün tespit edilen 5 bin 105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

- İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine "Kovid-19" konulu ek genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Kovid-19 Salgını" konulu ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı ve balık tezgahları iş yerleri de 10.00-17.00 saatlerinde vatandaşlara hizmet sunabilecek.

- Avukatlar ve noterler, kısıtlama sürecinde görev için dışarı çıkabilecek

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi, vekil, duruşma ve ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ile yaklaşan yıl sonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, görevlerine dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi.

Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirler arası seyahatlerine de izin verilecek.

Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıflarıyla ilgili uygulamanın devamı sağlanacak. Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek.

- Sendikaların etkinlikleri de 1 Mart 2021'e kadar ertelendi

Genel kurulları dahil olmak üzere, sendikaların yapacağı etkinlikler de 1 Mart 2021'e kadar ertelendi. Daha önce illere gönderilen genelgeyle bu tarihe kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerde genel kurul ve etkinlikler ertelenmişti.

Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma ve klima sistemlerine UV filtre takılacak, bakımlarının düzenli ve sık yapılması sağlanacak.

Havalandırma ve klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacak. Bunların bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecek.

- İçişleri Bakanı Soylu immün plazma bağışı yaptı

Bir süre önce Kovid-19'a yakalanan ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Kızılay'a immün plazma bağışında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi ve özel anaokullarının yanı sıra özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarında da yüz yüze eğitime geçilebileceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığında görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar'ın, Kovid-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki Göynükören köyü ve Taşköprü ilçesindeki Donalar köyü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kars'ta Kümbetli, Derecik ve Hamzagerek köyleri ile Muş'ta Eralan köyünde karantina uygulanmasına karar verildi.

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı takımda forma giyen bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.