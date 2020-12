Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü: Sığır ve kümes hayvanları Kovid-19'u yaymıyor

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), kırmızı ve beyaz et ürünlerinin kaynağı olan hayvanların yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yaydığının tespit edilmediğini ancak vizon, kedi, kaplan ve rakun köpekleri gibi türlerin virüsü bulaştırdığını bildirdi.



OIE Hazırlık ve Dayanıklılık Bölümü Başkanı Dr. Keith Hamilton, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğinin (ACANU) video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında konuştu.



OIE'nin BM sistemi dışında bir organizasyon olduğunu belirten Hamilton, 182 üyeli Paris merkezli örgütün 1924'te kurulduğunu söyledi.



Hamilton, BM ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yakın iş birliği içinde olduklarını da vurguladı.



Kovid-19'un hayvanlardaki seyrine yönelik araştırmalara değinen Hamilton, dünya genelinde çeşitli laboratuvarlardaki çıkan sonuçları paylaştı.



Hamilton, yapılan araştırmanın birinin "et ürünleri üreten" hayvanların Kovid-19'a karşı risk altında olmadığını ortaya koyduğunu belirterek, "Sığırları enfekte etmeyi denediler, kümes hayvanlarını enfekte etmeye çalıştılar. Ancak bu hayvanlar, virüse karşı çok yüksek risk altında değiller ve buna domuzlar da dahil." bilgisini paylaştı.



Kümes hayvanlarının da deneysel koşullarda dahi Kovid-19'u bulaştırmadığına dikkati çeken Hamilton, "Bu nedenle gıda üreten hayvanların bu virüse gerçekten yatkın olduklarına veya herhangi bir risk oluşturduklarına dair hiçbir kanıt yok. Bu, et üreten hayvanların virüsü üretme veya yayma riski olmadığı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.