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- 16 Ara 2020 - 19:27 G: 16 Ara 2020 - 19:28

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 52 milyonu geçti

ANKARA (AA)- Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 52 milyonu aştı.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 52 milyonu geçti

ANKARA (AA)- Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 52 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan kişilerden 52 milyon 25 bin 517'si iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 10 milyon 25 bin 12, Hindistan'da 9 milyon 456 bin 552, Brezilya'da 6 milyon 67 bin 862 ve Rusya'da 2 milyon 176 bin 100 kişi virüsü yenmeyi başardı.

16 Ara 2020 - 19:27 AA Ankara- Dünya

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