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- 16 Ara 2020 - 19:49 G: 16 Ara 2020 - 19:50

Doğu Karadeniz için yoğun kar uyarısı

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece ve yarın Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in 1100 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece ve yarın Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in 1100 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

16 Ara 2020 - 19:49 AA Ankara- Yaşam

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