Doğu Karadeniz için yoğun kar uyarısı
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece ve yarın Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in 1100 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece ve yarın Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in 1100 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.