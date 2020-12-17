Altın fiyatları GÜNCELLENDİ

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.102,00 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 466,60466,80467,50467,70Cumhuriyet Ata Lira 3.075,003.096,003.081,003.102,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 425,50429,50426,50430,50Lira(Tam) Ziynet 3.005,003.025,003.011,003.031,00Yarım Ziynet 1.502,001.512,001.505,001.515,00Çeyrek Ziynet 751,00756,00753,00758,00