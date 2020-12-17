Altın fiyatları GÜNCELLENDİ
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.102,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.102,00 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 466,60466,80467,50467,70Cumhuriyet Ata Lira 3.075,003.096,003.081,003.102,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 425,50429,50426,50430,50Lira(Tam) Ziynet 3.005,003.025,003.011,003.031,00Yarım Ziynet 1.502,001.512,001.505,001.515,00Çeyrek Ziynet 751,00756,00753,00758,00
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.