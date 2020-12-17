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- 17 Ara 2020 - 12:55 G: 17 Ara 2020 - 12:56

Altın fiyatları GÜNCELLENDİ

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.102,00 lira oldu.

Samet Yılmaz
Samet Yılmaz Tüm Haberleri

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.102,00 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 466,60466,80467,50467,70Cumhuriyet Ata Lira 3.075,003.096,003.081,003.102,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 425,50429,50426,50430,50Lira(Tam) Ziynet 3.005,003.025,003.011,003.031,00Yarım Ziynet 1.502,001.512,001.505,001.515,00Çeyrek Ziynet 751,00756,00753,00758,00

17 Ara 2020 - 12:55 AA İstanbul- Gündem

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