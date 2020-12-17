Galatasaray ve GittiGidiyor'dan e-ticarette iş birliği
Gelir ortaklığı projesi kapsamında gerçekleştirilen iş birliğiyle Galatasaray taraftarları, 31 Mart 2021'e kadar GittiGidiyor'dan yapacakları alışverişlerde takımına destek olabilecek İş birliği kapsamında, Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi Instagram hesabında ve resmi sitesinde paylaşacağı linkler üzerinden GittiGidiyor'a girildiğinde yapılacak tüm alışverişlerden kulübe pay aktarılacak.
Galatasaray ve GittiGidiyor'dan e-ticarette iş birliği
Gittigidiyor ve Galatasaray Spor Kulübü'nün e-ticarette gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, Galatasaraylılar, GittiGidiyor'dan yapacakları her alışverişte kulüplerine destek olacak. GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, Galatasaray Spor Kulübü ile e-ticarette iş birliği gerçekleştirdi.
Gelir ortaklığı projesi kapsamında gerçekleştirilen iş birliğiyle Galatasaray taraftarları, 31 Mart 2021'e kadar GittiGidiyor'dan yapacakları alışverişlerde takımına destek olabilecek. İş birliği çerçevesinde, Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi Instagram hesabında ve resmi sitesinde paylaşacağı linkler üzerinden GittiGidiyor'a girildiğinde yapılacak tüm alışverişlerden kulübe pay aktarılacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.