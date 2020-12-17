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- 17 Ara 2020 - 13:10 G: 17 Ara 2020 - 13:11

Galatasaray ve GittiGidiyor'dan e-ticarette iş birliği

Gelir ortaklığı projesi kapsamında gerçekleştirilen iş birliğiyle Galatasaray taraftarları, 31 Mart 2021'e kadar GittiGidiyor'dan yapacakları alışverişlerde takımına destek olabilecek İş birliği kapsamında, Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi Instagram hesabında ve resmi sitesinde paylaşacağı linkler üzerinden GittiGidiyor'a girildiğinde yapılacak tüm alışverişlerden kulübe pay aktarılacak.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Galatasaray ve GittiGidiyor'dan e-ticarette iş birliği

Gittigidiyor ve Galatasaray Spor Kulübü'nün e-ticarette gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, Galatasaraylılar, GittiGidiyor'dan yapacakları her alışverişte kulüplerine destek olacak. GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, Galatasaray Spor Kulübü ile e-ticarette iş birliği gerçekleştirdi.

Gelir ortaklığı projesi kapsamında gerçekleştirilen iş birliğiyle Galatasaray taraftarları, 31 Mart 2021'e kadar GittiGidiyor'dan yapacakları alışverişlerde takımına destek olabilecek. İş birliği çerçevesinde, Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi Instagram hesabında ve resmi sitesinde paylaşacağı linkler üzerinden GittiGidiyor'a girildiğinde yapılacak tüm alışverişlerden kulübe pay aktarılacak.

17 Ara 2020 - 13:10 AA İstanbul- Spor

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