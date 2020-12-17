17 Ara 2020 - 19:27 Güncelleme: 17 Ara 2020 - 19:28
Kayserispor ile yollarını ayıran Hasan Hüseyin Acar'dan veda mesajı
Hes Kablo Kayserispor ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, veda mesajı yayımladı.
Sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayan Hasan Hüseyin, "2,5 yıldır formasını gururla giydiğim Kayserispor ile karışlıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulüp çalışanlarına, hocalarımıza, takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ediyorum, kalan maçlarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Hasan Hüseyin Acar, ayrıca yaşanan tüm zorluklar karşısında her zaman yanlarında olup desteğini gösteren kulüp başkanı Berna Gözbaşı'na da teşekkür etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.