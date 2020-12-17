Haberler Ankara Haberler Ankara
- 17 Ara 2020 - 19:27 G: 17 Ara 2020 - 19:28

Kayserispor ile yollarını ayıran Hasan Hüseyin Acar'dan veda mesajı

Hes Kablo Kayserispor ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar, veda mesajı yayımladı.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayan Hasan Hüseyin, "2,5 yıldır formasını gururla giydiğim Kayserispor ile karışlıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulüp çalışanlarına, hocalarımıza, takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ediyorum, kalan maçlarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hasan Hüseyin Acar, ayrıca yaşanan tüm zorluklar karşısında her zaman yanlarında olup desteğini gösteren kulüp başkanı Berna Gözbaşı'na da teşekkür etti.

17 Ara 2020 - 19:27 AA Kayseri- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kırklareli'nde bir kişi ağılda silahla vurulmuş olarak ölü bulundu mask
Kırklareli'nde bir kişi ağılda silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Konya'da köpeğe eziyet ettiği öne sürülen kişiye 947 lira ceza kesildi mask
Konya'da köpeğe eziyet ettiği öne sürülen kişiye 947 lira ceza kesildi
Burdur'da sulama kanalı çalışması sırasında gümüş sikkeler bulundu mask
Burdur'da sulama kanalı çalışması sırasında gümüş sikkeler bulundu
Erzurum'da salgın sürecinde "yerel esnafa destek" kampanyası mask
Erzurum'da salgın sürecinde "yerel esnafa destek" kampanyası
Müge Anlı Hayranları Bu Haber Karşısında Donup Kalacak! Tam "1 TL"lik Dava Açtı! Harekete Geçildi... mask
Müge Anlı Hayranları Bu Haber Karşısında Donup Kalacak! Tam "1 TL"lik Dava Açtı! Harekete Geçildi...
Bilecik'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti mask
Bilecik'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL