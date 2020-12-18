Ankara Sincan Belediyesi çalışanlarının sağlığını takip ediyor

Belediye hizmetlerinin az maliyetle verimli şekilde halka ulaşmasını sağlayan akıllı projeler, Sincanlıların teknolojinin nimetlerinden faydalanmasına da olanak sağlıyor. Sincan’da parklar, alt geçitler, konaklar, hizmet binaları, köyler ve muhtelif noktalar 1500 adet güvenlik kamerasıyla 7/24 kayıt altına alınırken; ilçe genelinde 120 noktada ücretsiz internet hizmeti veriliyor. Covid-19 ile mücadele kapsamında da belediye hizmetleri internet ortamına taşınarak “E-Eksper”, “E-İskan”, “E-Rayiç” ve ”E-Beyan” gibi uygulamalar www.sincan.bel.tr internet adresinden “E-Belediye Hizmetleri” altında kullanıma sunuldu. Böylece vatandaşların tedbirli hayat tarzının benimsenmesine destek olunuyor. Ayrıca Sincan Belediyesi personellerinin de sağlık durumu periyodik olarak kontrol ediliyor.

Akıllı HES Takip Sistemi

Sincan Belediyesi “Akıllı Belediyecilik” uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek “Akıllı HES Takip Sistemi”ni hayata geçirdi. Sistem sayesinde panel üzerinden belirli aralıklarla personellerin sağlık durumu kontrol ediliyor.

Ayrıca Sincan Belediyesi hizmet binalarına girişlerde HES Kodu Sorgulama sistemini de uyguluyor. Bilgi işlem Müdürlüğünce HES kontrol cihazı yapıldı, vatandaşlar HES qr kodlarını cihaza okutarak kontrollü bir şekilde kuruma giriş sağlıyor.

“E-Belediye Hizmetleri” İle de Kontrollü Sosyal Hayata Destek Veriliyor

Koronavirüs daha Türkiye’ye gelmeden önlemler almaya başlayan Sincan Belediyesi belediye hizmetlerini internet ortamına taşıyarak vatandaşlara büyük kolaylık sağladı.

Sunulan hizmetler sayesinde ayda 2500 kişi belediyeye gelerek yapması gereken işlemlerini artık uzaktan yapabiliyor. Böylelikle koronavirüs salgını döneminde yaklaşık 19.000 kişiye uzaktan hizmet verilmiş oldu.

Bu hizmetlere www.sincan.bel.tr internet adresinden “E-Belediye Hizmetleri” bölümünden rahatlıkla ulaşılabiliyor.

Peki, nedir bu hizmetler:

e-İskan: “E-İskan” uygulamasıyla Sincan ilçe sınırları içerisinde bulunan yapıların yapı kullanma izin (iskan) belgelerinin mevcudiyetinin Sincan Belediyesine gelmeden sorgulanması sağlanarak tedbirli hayat tarzının benimsenmesine destek olunuyor. Sorgulama yapmak için yapının mahalle, ada ve parsel bilgilerinin vatandaşlar tarafından sisteme girilmesi yeterli oluyor. Ayda ortalama 650 kişi kullanıyor.

e-Beyan: Yeni tapu alan mükellefler belediyeye gelmeden Sincan Belediyesi web sitesi üzerinden (www.sincan.bel.tr) e-beyan başvurusu yaparak satın almış olduğu taşınmazının beyanını verebiliyor. . Ayda yaklaşık 250 kişi tarafından kullanılmaktadır.

e-Rayiç: Koronavirüs tedbirleri kapsamında tapu devri yapacak mükelleflerin işlemlerini kolaylaştırmak ve zaman kaybını önlemek amacıyla Sincan Belediyesi web sitesi üzerinden (www.sincan.bel.tr) e-rayiç başvurusu yapılabilmekte, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra rayiç belgesi elektronik ortamda ilgili tapu müdürlüğüne gönderilmektedir. Ayda yaklaşık 300 kişi tarafından kullanılmaktadır.

e-Eksper: “e-Eksper” uygulaması kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşiv Servisi bünyesinde bulunan yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, enerji kimlik belgesi, mimari proje vb. belgelere uzaktan erişim sağlanıyor. Ayda ortalama 800 kişi kullanıyor.

Sicil Bilgi Güncelleme: Sicil bilgilerindeki değişikliklerle ilgili web üzerinden güncelleme talebinde bulunuluyor. Ayda yaklaşık 500 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Millet Kıraathanesi ve Bebek Kütüphanesi Randevu: Önceden randevular telefon ile alınırken, artık web sayfası üzerinden randevu alınabiliyor. Böylece daha hızlı bir şekilde daha çok kişi randevu alabiliyor. Online başvuru sayesinde bilgiler vatandaşın telefonuna otomatik olarak gönderiliyor.

Sosyal Yardım (Covid-19 karantina): Covid-19 testi pozitif çıkan ihtiyaç sahipleri, online olarak yardım talebinde bulunabiliyor. Eylül 2020 tarihinden itibaren 300 kişi, ortalama aylık 95 kişi sistemden yararlanıyor.