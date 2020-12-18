Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 21 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin önlemler doğrultusunda saat 21.00'de başlayan hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 21 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin önlemler doğrultusunda saat 21.00'de başlayan hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması, Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri de saat 20.00'de kapandı. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve fırına gidip gelebilecek. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak. Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, bugünle, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerini sürdürebilecek. Zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatlerde zorunluluğu bulunan kişilerin şehirler arası seyahat etmelerine izin verilecek.