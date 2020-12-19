Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Ara 2020 - 00:24 G: 19 Ara 2020 - 00:25

Almanya'da cami duvarına sprey boyayla haç çizildi, karalama yapıldı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sontheim beldesindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'nin duvarlarına sprey boyayla haç çizildi, yazılar yazıldı, tabelası karalandı.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Sontheim beldesindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisi'nin duvarlarına sprey boyayla haç çizildi, yazılar yazıldı, tabelası karalandı.

Sontheim DİTİB Fatih Camisi Dernek Başkanı Ali Özdemir, gece camilerinin duvarında 8 noktaya sprey boyayla haç çizildiğini, tabela ile duvarlarının boyandığını söyledi. Özdemir, durumun sabah camiye gelen cemaat tarafından fark edildiğini ifade etti.

Saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu belirten Özdemir, "30 yıldır Sontheim'da insanlara saygı duyduk ve her zaman saygılı muamele gördük. Şeffaf bir teşkilatız, Sontheim’ın bir parçasıyız ve kapımız herkese açık. Özellikle herkesin barış içinde birlikte yaşamalarını istiyoruz. 2019 yılında da pencerelerimiz ateşli silahla hasar görmüş, ancak olayın failleri bulunamamıştı. Bu saldırıyı yapanların bir an önce yakalanmasını talep ediyoruz." dedi.

Olayı fark eder etmez polise intikal ettirdiklerini aktaran Özdemir, polisin camide inceleme yapıp soruşturma başlattığını söyledi.

19 Ara 2020 - 00:24 AA - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Senegalli STK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "yılın kişisi" seçti mask
Senegalli STK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "yılın kişisi" seçti
Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim mask
Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Almanya'da cami duvarına sprey boyayla haç çizildi, karalama yapıldı mask
Almanya'da cami duvarına sprey boyayla haç çizildi, karalama yapıldı
Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle polise çarptı mask
Kırıkkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle polise çarptı
Sağlık Bakanı Koca, 5 ilde günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini duyurdu mask
Sağlık Bakanı Koca, 5 ilde günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini duyurdu
Balıkesir'de büyü bahanesiyle dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama mask
Balıkesir'de büyü bahanesiyle dolandırıcılık operasyonunda 4 tutuklama

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL