Uşak'ta dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Uşak'ın Eşme ilçesinde yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Özkan (41) yönetimindeki 64 ER 703 plakalı tır, Köseler köyü yakınlarında yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.