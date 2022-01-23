Aracımın sigortasını nasıl öğrenebilirim Merak Uyandırdı! Trafik Sigorta Sorgulama 2022 Nasıl Yapılır, 5664 Sms ücreti ne kadar?

Trafik Sigorta Sorgulama Nasıl Yapılır, Nereden Öğrenilir? Trafik sigorta sorgulaması yapmak için kullanılabilecek farklı kanallar vardır. Bu sayede araç sahipleri ellerindeki imkanlara göre kolayca trafik sigorta sorgulaması yapabilirler.

Trafik sorgulaması yapmak için şu yöntemler kullanılabilir:

E – devlet

Sigorta Bilgi Merkezi ( SBM )

Çağrı Merkezi

SMS

Oldukça kolay aşamalara sahip olan bu yöntemler sayesinde sürücüler kısa süre içinde trafik sigortalarını sorgulatarak araçlarını güvenceye alabilirler. Sigorta süresi bittikten sonra trafik sigortası olmayan veya yenilemeyen araçların kullanılması yasaktır.

Kayıttan yapılan sorgu neticesinde araç yolda olmasa bile mal sahibi ulaşım biletini ödemek zorunda kalabilir. Trafik sigortası olmayan araçlar muayene randevusu alamaz.

Zorunlu trafik sigortası sorgulaması için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'www.turkiye.gov.tr/sbm-trafik-police-sorgulama' adresine giderek aracınızın plakasını yazmanız gerekmektedir. Sorgula butonuna tıkladığınızda ise karşınıza aracınızla alakalı tarafik poliçe detayları gelecektir.

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